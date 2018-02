Efter tre måneder i frihed er undsluppen kænguru fanget

Den har hoppet frit rundt i månedsvis. Til stor undren for mange, der tilfældigt mødte den. Men onsdag eftermiddag blev den fanget.

Onsdag eftermiddag blev den kænguru, som i flere måneder har hoppet rundt i Bramming og omegn fanget.

Nu er den på vej tilbage til ejeren entreprenør Jan Petersen.

- Jeg er glad for at den nu er fanget. Men jeg ved ikke, om den skal tilbage i folden eller om den skal aflives. Det var meningen, at den skulle have en mage så de to kunne gå sammen, siger han til TV SYD.

Kænguruen brød ud af sin indhegning for godt tre måneder siden. Efterhånden som det blev koldere søgte den til tider ind i varmen i en nærliggende kostald.

Efter tre måneder i det fri, begyndte kænguruen at søge ind i en kostald for at få varmen. Foto: Paul Stewart

Paul Stewart, der bor overfor ejeren, fangede kænguruen.

- Vi har tit haft besøg af den og mine to børn elskede at den kom ind i haven og spiste æbler. Jeg kontaktede ejeren for at fortælle det, men fik ikke svar. Nu tilbød jeg at fange den og byggede en simpel fælde og vupti, så gik den ind og skal nu tilbage til ejeren, fortæller han til TV SYD.

På Facebook-siden Bramming har der været flere diskussioner om kænguruen - og ejerens holdning. "Det virker rimelig uansvarligt, at ejeren ikke sørger for at få den fanget ind", skriver Charlotte Bøgelund Thomsen.

Jan Petersen siger til TV SYD:

- Det har været svært at få fat i den. Den er nat-aktiv og jeg kan jo ikke køre rundt og lyse ind alle mulige steder. Jeg har spurgt politiet, og de sagde, at der ikke var nogen grund til at skyde den og den ikke var til fare for nogen.

Paul Stewart, der fangede kænguruen, er ked af, at Jan Petersen overvejer at få den aflivet:

- Jeg håber, han vil donere den til for eksempel Blåvand Zoo eller andre, der vil og kan tage vare på den.