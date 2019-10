Efter tyveri af 73 skinker er endnu en rumænsk mand anholdt

Tidligere på ugen blev to rumænske skinketyve anholdt. Fredag blev endnu en person anholdt i sagen.

Nu er en tredje person sigtet og fængslet for at have stjålet 73 skinker.

En rumænsk mand blev fredag fremstillet i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg. Dommeren besluttede at varetægtsfængsle den 32-årige mand frem til den 23. oktober.

Han nægter sig dog skyldig i sagen og har kæret varetægtsfængslingen.

Anholdelsen kommer, efter Udlændingekontrollen ved Syd- og Sønderjyllands Politi fandt 73 skinker i lastrummet af en varebil tidligere på ugen. Det skete i forbindelse med en ransagning af bilen.

Førerne var to rumænske mænd på henholdsvis 25 og 31 år. De blev begge sigtet for tyveri og hæleri af de 73 skinker, og som politiet lige nu er ved at undersøge, hvor stammer fra.

Hver enkelt skinke vejer et kilo, og alle 73 har til sammen en værdi af 20.000 kroner.

