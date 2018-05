Efter uro og ballade: Haderslev får videoovervågning

Haderslev Kommune får del i en millionpulje, der skal sikre, at der kommer videoovervågning steder, hvor der er meget uro. Det glæder borgmesteren.

Uro, slagsmål og hærværk har præget nattelivet i Nørregade i Haderslev, men nu bliver det forhåbentlig nemmere for politiet at opklare, hvem der står bag. Der bliver nemlig sat overvågningskameraer op udvalgte steder i Haderslev.

Læs også Nu skal Kolding videoovervåges

- Det kan vi kun være tilfredse med. Det har været længe undervejs, og nu kommer det, siger H.P. Geil (V), borgmester i Haderslev Kommune, til TV SYD.

Haderslev Kommune har ligesom Kolding Kommune fået del i en millionpulje, som finanslovsaftalen har afsat til politiet. Puljen skal øge brugen af videoovervågning i områder, hvor der er behov for en særlig tryghedsskabende indsats.

Politiet har afgjort, hvilke kommuner der skal have videoovervågning, og politiet bestemmer også, hvor kameraerne skal sidde.

Ingen grund til bekymring

Borgmester H.P. Geil er spændt på at se, hvilken effekt videoovervågningen får. Der har nemlig allerede været en øget politiindsats for at mindske urolighederne i Nørregade.

Læs også Vold og hærværk splittede kandidaterne

- Politiet har gjort et godt stykke arbejde, så nu har der været ro i længere tid. Vi ved ikke, hvilken effekt videoovervågningen får, men nu må vi se, om det virker, siger borgmesteren.

Byrådet havde selv afsat 500.000 kroner i en tryghedspulje til blandt andet videoovervågning, men de penge kan de nu bruge på noget andet.

Ifølge H.P. Geil skal borgerne ikke være bekymrede for, at der kommer overvågning op. Politiet kigger kun på overvågningen, hvis der er en grund til det.

- Så længe man ikke gør noget ulovligt, så er der ikke nogen grund til bekymring. Det skal borgerne acceptere, siger H.P. Geil.