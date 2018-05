Efter voldsom brand i Horsens: Fare for nedstyrtning

Politiet har afspærret området omkring festbygningen Kilden, der brød i brand i går.

Branden søndag aften i Kilden i Horsens var så voldsom, at der fortsat er fare for nedstyrtning af flere gavle på bygningen.

Brandtomten er desuden så varm, at brandvæsenet mandag formiddag fortsat må lave efterslukning.

Derfor kan politiets teknikere heller ikke komme ind i området for at undersøge, hvad der er årsagen til den voldsomme brand.

- Der er gloende varmt i brandtomten, så derfor har vi afspærret området, mens brandvæsnet fortsat arbejder med slukningsarbejdet, siger Lars Peter Madsen, vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, til TV SYD.

- Vi skal nu ind og undersøge stedet nærmere, men jeg tror ikke, det bliver muligt i dag.

Læs også Brand i Horsens

Konfirmationsgæster evakueret

Politiet blev kaldt til branden kort efter klokken 18 søndag aften, hvor den udviklede sig med en sådan hastighed, at 56 gæster ved en konfirmation, som blev afholdt i lokaler på Kilden, måtte evakueres fra bygningen.

På et tidspunkt var røgudviklingen så voldsom, at politiet måtte udsende en beredskabsmeddelelse om, at beboere i et område ved Kildegade, Smedegade og Borgmesterbakken skulle søge inden døre og undgå indånding af den giftige røg.

Tre personer blev kørt på skadetuen til undersøgelse for røgforgiftning, og en politimand måtte også søndag aften en tur forbi skadestuen til tjek for røgforgiftning. Ifølge politiet er ingen af de fire personer kommet alvorligt til skade.

Branden opstod i Kilden, som er et gammelt fest- og mødehus for borgerne i Horsens. Kilden ligger midt i byen og blev i 2007 solgt til Sct. Ibs Skole. I dag er bygningen en del af skolens lokaler.

KLIK og se mere tv på localeyes.dk

Læs også Brand i Horsens: Konfirmationsgæster evakueret