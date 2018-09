Efteråret giver os dobbelte regnbuer

Skyer, regn og blæst - en klassisk opskrift på efterår, men her på kanten til efterårsjævndøgn viser efterårsvejret sig fra en helt anden side.

Regndråber reflekterer solens lys, og en regnbue opstår. En gang imellem kan man være heldig at få øje på to regnbuer på én gang. Så heldig var TV SYDs fotograf tidlig lørdag morgen.

De dobbelte regnbuer opstår, når vi kan se resultatet af en ekstra spejling inde i regndråberne. Det er altså den første spejling (dvs. den første regnbue), som bliver spejlet op i luften for os. Den øverste regnbue er således en spejling af den nederste, og derfor er farverne i regnbuerne også spejlvendte.

Efterårsvejr er regnbuevejr

Selvom man kan se regnbuer hele året rundt, er chancerne bedre om efteråret og om foråret. For at se en regnbue skal der være sol og regn på samme tid. Man skal have solen i ryggen og kigge ind i regnvejr. Det kræver, at vejret er meget omskifteligt, og det er det især om efteråret.

Ligger du inde med flotte billeder af efterårsvejret, er du velkommen til at sende os dem her.

Det mørke bånd

På billedet med regnbuerne kan man se, at der mellem de to regnbuer er et mørkt bånd. Det skyldes, at vinklerne på regnbuerne er forskellige.

Den nederste regnbue spejler altid lyset tilbage i en vinkel på 40-42 grader eller mindre fra linjen mellem os og solen. Lyset fra regnbuen koncentreres altså inden i regnbuen.

Den øverste regnbue spejler altid lyset tilbage i en vinkel på 51 grader eller mere. Lyset fra denne regnbue stråler altså ud i området udenfor den. Det betyder, at området mellem de to regnbuer bliver fattigt på lys, og det mørke bånd også kaldt Alexanders bånd opstår.