Efterårsferie udsætter trafik-bøvl på motorvej

Det forventede bøvl i morgentrafikken på E45 omkring Kolding udeblev torsdag, selvom motorvejen nu er indsnævret på en 1.400 meter lang strækning.

Det forberedende arbejde med at opsætte støjskærme langs motorvejen ved Bramdrupdam i det nordlige Kolding er nu i fuld gang.

Mandag morgen må trafikanterne dog fortsat være forberedt på kø og væsentlig forlænget rejsetid mod nord. Sonja Petersen, projektleder, Vejdirektoratet

Torsdag morgen udeblev dog det forventede bøvl i morgentrafikken, selvom motorvejen onsdag aften blev indsnævret på en 1.400 meter lang strækning i nordgående retning på grund af arbejdet med opsætte støjskærme, som vil vare frem til jul.

Mange holder fri og efterårsferie, så der var langt færre biler på motorvejen i morgenmyldretiden torsdag.

Fra mandag, når ferien er slut, kan der ventes en forlænget rejsetid på op til 25 minutter. Det viser Vejdirektoratets analyser og prognose, der er baseret på tal fra den normale hverdags-myldretrafik.

- Det var glædeligt, at den første morgen gik så godt i trafikken forbi vores arbejdsplads ved siden af motorvejen. Mandag morgen må trafikanterne dog fortsat være forberedt på kø og væsentlig forlænget rejsetid mod nord, siger Sonja Petersen, projektleder i Vejdirektoratet, til TV SYD.

Frem til den 21. december vil der være tre smalle kørespor forbi arbejdsstedet. Vognbane 2 og 3 vil have en bredde-restriktion på to meter, hvilket betyder, at brede køretøjer skal holde sig i det yderste højre spor.