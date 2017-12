Politiet efterlyser to 21-årige efter skyderi og våbenfund

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser to mænd, der har forbindelse til henholdsvis skyderi og fund af våben på Stengårdsvej i Esbjerg.

Politiet efterlyser nu to 21-årige mænd efter episoder ved Stengårdsvej i Esbjerg.

- De to mænd er efterlyst for to selvstændige episoder, fortæller vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Carsten Arentoft Andersen til TV SYD.

Han fortæller dog også, at mændene tilhører den samme gruppering på Stengårdsvej i Esbjerg, og at episoderne indgår i en samlet efterforskning, hvor der allerede er fire varetægtsfængslet.

- Vi har ledt efter de to efterlyste i flere måneder nu, men de holder sig skjult, så nu ser vi ikke anden mulighed end at gå ud offentligt med en efterlysning, siger Carsten Arentoft Andersen.

Efterlysning i forbindelse med skyderi

Den ene af de efterlyste er Ali Taleb Abu-Stitieyh på 21 år. Han er efterlyst i forbindelse med et skyderi på Stengårdsvej i Esbjerg d. 14. september 2017.

Ali Taleb Abu-Stetieyh beskrives som 178 cm høj. Han er almindelig til spinkel af bygning og har mørkt, rødligt kortklippet hår. Han har flere ar i ansigtet. Et en centimeter langt ar på venstre side af kæben, og et en centimeter langt ar ved højre øjenbryn.

Han bor normalt i Århus-området, men kan befinde sig i hele landet.

Efterlyst i forbindelse med fund af våben

Den anden efterlyste hedder Walid Iyad Jared. Har er også 21 år gammel og efterlyst i forbindelse med fund af våben d. 18. oktober 2017 på Stengårdsvej i Esbjerg.

Walid er 170 cm høj, almindelig af bygning og har kort mørkt hår. Politiet beskriver hans hudfarve som brun.

Han færdes en del i Århus, men efterlyses i hele Danmark.

Vicepolitiinspektør Carsten Arentoft Andersen vil ikke betegne de to efterlyste som farlige. Alligevel råder han til, at man ikke selv forsøger at pågribe dem, men ringer 114, hvis man har oplysninger i sagen.