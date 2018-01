Efterlyst fra Esbjergs bandekonflikt er anholdt og fængslet

21-årig anholdt lørdag i Aarhus og varetægtsfængslet søndag formiddag i Esbjerg. Han er sigtet for sin rolle i et skyderi på Stengårdsvej i Esbjerg tilbage i september.

Syd- og Sønderjyllands Politi anholdt lørdag i samarbejde med Særlig Efterforskning Vest og Østjyllands Politi, den 21-årige Ali Taleb Abu-Stetieyh, som den 20. december blev efterlyst i medierne i forbindelse med et skyderi på Stengårdsvej i Esbjerg den 14. september 2017.

- Vi har en bandekonflikt i Esbjerg, hvor to grupperinger er oppe at toppes. I den forbindelse har vi fundet frem til, at Ali har relation til Esbjerg, selv om han bor i Aarhus. Han har afgivet skud ved episoden i september. Carsten Arentoft Andersen, vicepolitiinspektør, Syd-og Sønderjyllands Politi

Ali Taleb Abu-Stetieyh blev søndag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg, hvor han blev varetægtsfængslet i foreløbig fire uger. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og politiet har derfor i øjeblikket ikke flere kommentarer til grundlovsforhøret eller efterforskningen.

21-årig fortsat efterlyst

Ved efterlysningen i medierne af Ali Taleb Abu-Stetieyh den 20. december blev også den 21-årige Walid Iyad Jared efterlyst i forbindelse med fund af skydevåben den 18. oktober sidste år på Stengårdsvej i Esbjerg. Han er endnu ikke anholdt.

Politiet modtager derfor stadig gerne henvendelser såfremt nogen ser Walid Iyad Jared eller i øvrigt har oplysninger omkring hans færden eller opholdssted.

Signalement

Walid Iyad Jared beskrives som 170 centimeter høj, almindelig af bygning med mørkt kortklippet hår.