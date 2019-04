Efterskole konkurs - 41 elever er sendt hjem

41 elever er allerede sendt hjem og skal nu finde et nyt sted at gå i skole, efter at Bieringhus Efterskole i Esbjerg er gået konkurs.

Bieringhus Efterskole har i en årrække kæmpet med svigtende tilmeldinger og for få elever på skolen, der har plads til 65. Ved skolens pludselige lukning var der 41 elever, mens cirka 20 var tilmeldt efter sommerferien.

- Vi må med stor beklagelse og bedrøvelse meddele, at Bieringhus Efterskole i dag lukker efter 28 år som efterskole. Desværre er de nuværende tilmeldinger for få til at få økonomien til at hænge sammen og tilbyde eleverne den efterskole, de har behov for og fortjener, skriver skolens bestyrelse i en orientering om lukningen.

Skolens medarbejdere blev orienteret om situationen fredag, og efter weekenden blev elever og forældre underrettet og alle elever sendt hjem.

- Vi er naturligvis meget kede af at måtte afbryde deres efterskoleophold i utide og ikke mindst så relativt tæt på afgangsprøverne. Derfor har vi arbejdet på at finde andre efterskoler eller tilbud til de elever, som har behov for hjælp med dette, skriver bestyrelsen. Og formand Jørn Tranberg Nikolajsen, Esbjerg, ikke har ønsket at udtale sig til TV SYD ud over den skriftlige orientering.

Skolens ni fastansatte lærere mødes onsdag aften med deres organisation FSL (Frie Skolers Lærerforening) for at få afklaret deres fremtid.