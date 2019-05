Nedtælling: Efterskole mangler kun EN elev for at blive til virkelighed

2,5 millioner kroner og 34 elever i hus. Kvie Sø Efterskole mangler nu kun én elev for at blive en realitet.

Ledelsen hos Kvie Sø Efterskole holder i disse dage vejret. De mangler nemlig nu kun én elev inden d. 15/5 for at blive til virkelighed.

- Jeg har lige fået den seneste tilmelding i dag, og så mangler vi kun én elev, lyder det fra den nyansatte forstander Lars Holm.

Pengene er hjemme, og jeg har flere elever, som på nuværende tidspunkt går og overvejer. Lars Holm, Forstander hos Kvie Sø Efterskole

Den nye efterskole, som håber på at blive en realitet til august, har haft til opgave at finde 2,5 millioner kroner og 35 elever for at blive godkendt af banken - om bare fire dage.

Flere elever overvejer i skrivende stund

De 2,5 millioner kroner er allerede rejst delvist gennem lån og donationer. Nu mangler kun den sidste elev.

- Jeg er faktisk slet ikke i tvivl om, at vi når det. Pengene er hjemme, og jeg har flere elever, som på nuværende tidspunkt går og overvejer, da de skal have en godkendelse fra kommunen, siger forstander Lars Holm.

To års arbejde

Ideen til efterskolen opstod for to år siden, da den nuværende bestyrelsesformand for efterskolen ønskede et tilbud om en efterskole for udviklingshæmmede og børn med læringsvanskeligheder tættere på. På daværende tidspunkt var det eneste tilsvarende tilbud Karise Efterskole på Sjælland.

Siden da er en ide nu næsten blevet til en efterskole i Ansager. Ambitionen er at rumme 40 elever ved skolestart.