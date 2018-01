For mange unge er det en oplevelse for livet at komme på efterskole. Onsdag forsøger landets mange efterskoler at gøre sig lækre for de unge.

Alle efterskoler i landet holder åbent onsdag aften, så kommende elever kan se, hvad de går ind til. TV SYD er med på BGI i Bjerre, der har noget at vise frem. Gymnastikopvisning, linjefag, verdens største parkour-anlæg, tre moderne spejldansesale, kunstgræsbaner og wellnesscenter og meget mere. Se med klokken 19.30.