Eftersøgning af 38-årig kajakroer indstillet i mørket

Eftersøgningen af den 38-årige kajakroer blev i nat indstillet, men genoptages senere torsdag.

Eftersøgningen efter den 38-årige mand, der onsdag aften forsvandt under en jagttur på Augustenborg Fjord, blev efter midnat midlertidigt indstillet.

- Vi indstillede eftersøgningen ved 03-tiden, men begynder igen, når det bliver lyst, fortæller vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Forsvaret har sendt en helikopter og to både til Augustenborg Fjord for at hjælpe med eftersøgningen. Marinehjemmeværnet havde 21 frivillige fordelt på de to skibe MHV 814 BUDSTIKKEN fra Sønderborg og MHV 910 RINGEN fra Aabenraa i aktion.

Derudover er også hundepatruljer og andet redningsberedskab sat ind i eftersøgningen.

Den 38-årige mand sejlede onsdag eftermiddag kl. 14.00 ud fra Als ved Sebbelev i en havkajak. Da han ikke som aftalt vendte retur kl. 17, iværksatte Syd- og Sønderjyllands Politi en eftersøgning.

Mandens bil er fundet på den vej, der hedder Sebbelev Skov.

Eftersøgningen besværliggjordes af, at det var mørkt, og at manden er iført jagttøj, der gør ham ekstra svær at få øje på.

