Eftersøgning i Lillebælt

Politi og Forsvaret leder efter en mand, der er sigtet for drab på sin kone.

En eftersøgning er tirsdag morgen i gang i Lillebælt. Politi og Forsvaret leder efter den 63-årige efterlyste Bent Ovesen fra Kolding.

Bent Ovesen er sigtet for drabet på sin hustru, Aase Ovesen. Hun blev dræbt i oktober 2017. Siden har politiet ledt efter hendes mand.

Sydøstjyllands Politi får hjælp til eftersøgningen af Forsvaret, der i dag og de kommende dage leder efter den drabssigtede i Lillebælt.

Eftersøgningen er en fortsættelse af eftersøgningen den 24. og 25. februar. Her ledte to af søværnets skibe og dykkerhold også i Lillebælt. Sydøstjyllands Politi oplyser, at de skibe, Forsvaret bruger til eftersøgningen tirsdag, kan søge på dybere vand, end det hidtil har været muligt.