Formodede gerningsmænd til dødeligt overfald melder sig selv

To formodede gerningsmænd bag et dødeligt overfald i Horsens har onsdag eftermiddag meldt sig selv.

To unge mænd på henholdsvis 18 og 20 år har i eftermiddag meldt sig selv til politiet.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til TV SYD.

De er blevet anholdt og sigtet for vold under særdeles skærpende omstændigheder.

Sydøstjyllands Politi har tidligere i dag oplyst, at man havde identificeret to mistænkte som gerningsmænd til et voldeligt overfald i Horsens lørdag 20. april. Overfaldet kostede en 22-årig mand livet.

Læs også Politi til gerningsmænd bag dødeligt overfald: Meld jer selv inden klokken 18

Politiet opfordrede de to formodede gerningsmænd til at melde sig selv inden klokken 18 i dag. Hvis de ikke gjorde det, ville de blive offentligt efterlyst med billede og navn.

De to mænd forventes at blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Horsens i løbet af i morgen.