Ejer af hundepension: Vi er fuldt booket

Langbjerg Hundepension melder fuldt booket. Sådan ser det også ud mange andre steder på årets sidste aften. Fyrværkeriet skræmmer ofte kæledyrene fra vid og sans – derfor vælger flere at sende dem i hundepension.

Når nytåret skydes ind med raketter og batterier er det til begejstring for dem, der kigger på, men til skræk for mange hunde.

Derfor vælger flere hundeejere at sende kæledyrene i hundepension på årets sidste aften. Flere steder melder man alt optaget. De gælder også hos Langbjerg Hundepension i Gesten, hvor der var stort rykind først på dagen.

- Folk har opdaget, at en hundepension er et rigtigt godt sted, hvor hundene hygger sig med hinanden. Det er næsten ligesom en dagpleje eller en børnehave, hvor man kommer ind på rød og blå stue, siger Gitte Heitmann, ejer af Langbjerg Hundepension.

Hos Landbjerg Hundepension har man afvist 20 hundeejere. Her er der kun plads til stamgæsterne - som hunden Bimmer.

- Han har det jo meget bedre herude. Han får motion og kommer til at lege med andre hunde, og det ligger så langt væk fra muligt skyderi, at man ikke kan høre noget herude, siger ejeren af Bimmer, Poul Henning Flohr Knudsen.

Hundene i pensionen i Gesten er heller ikke alene, når klokken slår 12.

- Lidt før tolv går vi over til dem og er i en halv time. Så sætter vi lidt højere musik på og går og beroliger hundene. Klokken halv et slutter vi, og der ligger de fleste og sover.

Gitte Heitmann fortæller, at ejerne kræver mere end de gjorde førhen.

- Forældrene kræver, at der er nogle gode legeområder, boks-størrelser og løbegårde, og at de kommer ud og bliver aktiveret, i stedet for at de bare står inde i deres bokse, siger Gitte Heitmann.