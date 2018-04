Eks-borgmester efterlyser action fra sin efterfølger

Hedensteds nye borgmester har siddet 100 dage. Foreløbig har borgerne ikke mærket forskel.

Hvad vil Socialdemokraterne med magten i Hedensted Kommune? Det spørgsmål stiller Venstre i dag, hvor den nye borgmester Kasper Glyngø (S) har siddet i 100 dage.

På et tidspunkt slipper hvedebrødsdagene op, og så skal der ske noget Kirsten Terkilsen, byrådsmedlem for Venstre og tidligere borgmester i Hedensted.

Ved årsskiftet afløste han Kirsten Terkilsen (V), som efterlyser mere initiativ.

"Vi mangler at se, hvordan borgmesteren vil udnytte det store udviklingspotentiale, vi har i vores kommune. En ny borgmester skal have en chance, men på et tidspunkt slipper hvedebrødsdagene op, og så skal der ske noget. Man må formode, at når man har fået serveretten, så bliver bolden også spillet. Og vi glæder os til at se, hvad det egentlig er, man vil", siger Kirsten Terkilsen.

Hedensted og Rom

Der er ikke meget, man kan sætte flueben ved Kasper Glyngø (S), nybagt borgmester i Hedensted Kommune

Kasper Glyngø anerkender, at der ikke er sket ret meget endnu.

”Der er jo ikke meget, man kan sætte flueben ved og sige, at dét har vi nået. For der er jo meget proces i politik, så tingene tager tid. Og der er kun gået tre ud af de 48 måneder, jeg har fået borgmesterhvervet i”, siger Kasper Glyngø.

Ny politik på vej

Han lover, at der kommer ny politik på bordet.

Rom blev heller ikke bygget på én dag Kasper Glyngø (S), nybagt borgmester i Hedensted Kommune

”Jeg er lige så utålmodig som alle andre, men Rom blev heller ikke bygget på én dag. Vi har en idé om, hvad vi vil med Hedensted Kommune, og de skibe er ved at blive sat i søen", siger Kasper Glyngø.

Han har et eksempel på noget, der bliver gennemført nu.

”Vi vil nu give de lokale skolebestyrelser lov til selv at beslutte, om de vil have kortere skoledage. Det flugter godt med vores ideer om større frihed på skolerne”, siger Kasper Glyngø.