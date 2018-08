Eksperiment årsag til månedlange togaflysninger

El-togledninger mellem Esbjerg og Kolding var et eksperiment. Derfor kørte togene ikke i tre måneder.

Da Banedanmark onsdag den 9. maj opdagede en fejl på kørestrømsophænget mellem Esbjerg og Lunderskov, betød det tre måneder og fire dage uden el-togsforbindelse på strækningen mellem Esbjerg og Kolding. Først den 13. august kørte de igen.

Årsagen var, at Danmark som det første land i verden har købt et system med op til 110 meters afstand mellem masterne til el-togenes køreledninger. Normalt er der 60 meter imellem masterne både i Danmark og i udlandet. I en artikel i bladet Ingeniøren rulles historien om Banedanmark risikovillighed på passagernes vegne ud i en artikel under overskriften ”passagerer er igen forsøgskaniner: Danmark går enegang med nye køreledninger".

Testland DK

Her fortælles det, hvordan Banedanmark har ladet Danmark blive et testland for et nyt køreledningsanlæg fra Siemens. Hidtil har det kun været prøvet på en fire kilometer lang teststrækning på en enkeltsporet jernbane i Ungarn. I Danmark tester Banedanmark det på i alt 1300 kilometer jernbane.

Tommy Jensen, der tidligere har undervist i kørestrøm på DTU’s jernbaneuddannelse og er redaktør af tidsskriftet Jernbanen, siger til bladet, at han har tillid til, at Siemens nok skal løse problemerne hen ad vejen, men at han er uforstående overfor, at Banedanmark har valgt et system uden at teste det først.

Det er helt vildt kritisabelt og især grotesk, fordi vi flere år har talt om, at den danske jernbane ikke skal udsættes for flere eksperimenter. Henning Hyllested, Esbjerg, transportordfører, Enhedslisten

- Politikerne havde vel ikke i deres vildeste fantasi forestillet sig, at vi skulle være vært for eksperimenter med kørestrøm, siger han.

Ingeniøren har talt med andre eksperter i ind- og udland, og alle deler Tommy Jensens undren over valget af et utestet system.

Over for bladet afviser direktør for elektrificeringsprogrammet hos Banedanmark, Klaus Bergman, udtrykket ”ny teknologi”.

- Der er tale om modificeret teknologi på en måde, så man kan have længere mellem masterne. Vi anser os ikke for at være et forsøgsland, siger han og tilføjer, at Siemens ikke er en hvilken som helst leverandør.

- Siemens bød med en skarp pris, det er ingen hemmelighed. Vi skal bruge samfundets penge fornuftigt, og Siemens og Aarsleff vandt på de kriterier, vi havde stillet op.

Helt vildt kritisabelt

Ingeniøren oplyser, at transportordførerne på Christiansborg ikke blev informeret om forsøget med kørestrøm.

- Det er helt vildt kritisabelt og især grotesk, fordi vi flere år har talt om, at den danske jernbane ikke skal udsættes for flere eksperimenter, siger Henning Hyllested fra Esbjerg, transportordfører for Enhedslisten.

Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, er hidsig:

- Jeg er græskkatolsk over for, hvordan de hænger de ledninger op, bare lortet virker. Det virker som om der sidder nogle, som skal prøve en masse ting for skatteydernes penge, siger han til Ingeniøren.

Tik oktober ventes en uafhængig rapport om projektet. Den er bestilt af Transportministeriet.

