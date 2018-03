Ekspert: Gamere træner ikke smart nok

Mange unge drømmer om at blive professionelle gamere, men langt de fleste kunne træne bedre og smartere, mener en e-sportsekspert fra Vejle.

Ørebøfferne er på, og det blålige skær strømmer ud fra computerskærmen.

Mange unge bruger oceaner af tid foran computeren opslugt af skydespillet Counter-Strike. De fleste håber, at de en dag bliver så gode, at de kan blive professionelle gamere og leve af deres passion. Men ifølge e-sportsekspert Nikolaj Primdal snyder de sig selv.

- Der er en udbredt opfattelse i e-sportsverdenen, at jo mere man spiller, jo bedre bliver man. Men det, tror jeg, er en misforståelse, siger Nikolaj Primdal, der er leder af sportscollege på Campus Vejle og til dagligt følger skolens e-sportslinje tæt i samarbejde med et af Danmarks bedste e-sportshold Tricked Esport.

Det bør du træne for at blive en god gamer: Hjernegymnastik, så du bliver skarp på at tage hurtige beslutninger

Styrketræning af indre ryg- og mavemuskulatur, håndled, skulder og albue

Konditionstræning, da bedre form giver bedre koncentrationsevne

Spis sundt, så kroppen og hjernen har det rigtige brændstof at spille på

Kilde: Nikolaj Primdal, leder af sportscollege, Campus Vejle.

Kulturproblem i e-sporten

Nikolaj Primdal mener, at det kan være et kulturproblem, at kvantitet er bedre en kvalitet.

- Det ville være meget bedre, hvis de unge i stedet for at spille mange timer om dagen, spillede nogle få koncentrerede timer og ved siden af trænede andre ting, som kan hjælpe dem til at blive bedre computerspillere, siger han og henviser til andre sportsgrene.

- Fodboldspillere træner jo heller ikke kun kamp. De træner forskellige boldøvelser, styrke, kondition og det mentale ved siden af. Det bør gamere også gøre, siger Nikolaj Primdal.

Pro-gamere gør det

De professionelle e-sportshold i verden er langt fremme med den varierede træning. Her er både kokke, fysioterapeuter og mentaltrænere tilknyttet holdene. Det samme er sket for flere af de bedste danske hold som Astralis, North og Tricked Esport.

Alligevel mener Nikolaj Primdal, at der er lang vej for de danske amatørgamere. På e-sportslinjen på Campus Vejle har Nikolaj Primdal mange håbefulde unge, der drømmer om at blive professionelle, men her kæmper de dagligt med problematikken.

- Tidligere var gamere kendt for at drikke cola, spise slik og blive overvægtige foran skærmen. Der er vi ikke i dag, men ikke alle vores unge har det rigtige fokus, siger han.