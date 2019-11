Ekspert i forvaltningsret: Byråd behøver ikke at følge forsikringsselskabs råd

Det er for firkantet at sige, at kommunen er forpligtet til at anke en sag til landsretten, alene fordi forsikringsselskabet kræver det, vurderer Frederik Waage, dr. jur., lektor, ved Syddansk Universitet og ekspert i forvaltningsret.

I 1985 blev Jytte Jensens far dømt til tre års fængsel for omfattende seksuelt misbrug af sine døtre. For en måned siden afgjorde byretten i Kolding, at Vejle Kommune burde have grebet ind længe før og dermed var ansvarlig.

Jytte Jensen blev tilkendt 300.000 kroner i tort, men dermed er sagen slet ikke slut. For på onsdag stemmer Vejle Byråd om, hvorvidt sagen skal ankes.

- Hvis kommunen efter dommen er enig med byretten i, at borgeren skal have erstatning, så vil der som udgangspunkt være et sagligt grundlag for at udbetale den, selvom det giver kommunen ekstra udgifter, siger Frederik Waage til TV SYD.

Det vil være i overensstemmelse med princippet om, at kommuner skal forvalte sine og skatteborgernes penge forsvarligt, hvis et byrådsflertal vælger at efterleve en byretsdom.

- Der er givet kommunen et meget betydeligt skøn og fejlmargin, når kommunen skal vurdere om sagen vil falde anderledes ud i landsretten, siger Frederik Waage.

Vejlke-borgmester Jens Ejner Christensen sagde mandag aften i TV SYD, at kommunens forsikringsselskab nægter at betale for en eventuel erstatning, hvis kommunen ikke anker sagen. Dermed har kommunen pligt til at anke dommen, mener borgmesteren.

Forelagt Frederik Waages vurdering af sagen, siger Vejle-borgmesteren:

- Jeg lytter til synspunspunktet - andet kan jeg ikke sige umiddelbart, siger Jens Ejner Christensen til TV SYD.

Sagen følges tæt af Kommunernes Landsforening, da det er den første, siden Folketinget sidste år afskaffede forældelsesfristen for, hvornår ofrene kan rejse erstatningskrav mod den ansvarlige myndighed uanset, hvor lang tid tilbage overgrebet er sket.

Byretsdommen, der giver Jette Jensen medhold i sagen mod Vejle Kommune, kan åbne mulighed for en række lignende erstatningskrav i andre kommuner.