Ekspert: Kampsport hjælper autister

Kampsport og autister er nødvendigvis ikke to ting, man forbinder med hinanden. Men det er det i Esbjerg, hvor karate gavner en gruppe autister.

For mange autister kan det være svært at overskue helt små ting i hverdagen. Derfor er forudsigelighed, faste rammer og klare regler med til at hjælpe autister med at begå sig, og alt det kan de finde i karateklubben Special Tigers i Esbjerg.

- Det, der er særligt ved kampsporten, er, at de har nogle faste rammer og ritualer, de laver i træningen – og det skaber en ro og en forudsigelighed for kampsportsudøverne, siger Kira List, der er underviser i DGI inklusion.

I karateklubben i Esbjerg går Mikkel Hansen, der er autist, og han er én af de unge med vanskeligheder, der nyder godt af at være en del af Special Tigers. Mikkel Hansen kommer helt fra Skærbæk for at dyrke karate to gange om ugen i Special Tigers, men det er det hele værd, siger hans mor Lena Hansen til TV SYD.

Særlige behov kræver særlige hensyn

Mikkel Hansen har det i dag meget bedre efter at være blevet en del af Special Tigers, men med en diagnose som hans skal man som træner i en idrætsklub være ekstra opmærksom, siger Kira List.

- Når man kommer med en diagnose, så kommer der også nogle behov med, som man skal tage højde for. Man skal have planlagt sin træning, man skal have overvejet, hvordan træningen skal organiseres, og hvordan vi skaber de bedst mulige rammer, siger Kira List.

Den ekstra opmærksomhed slutter ikke ved forberedelserne til træningen, for under de mange spark til træningen skal træneren være meget opmærksom på de unge, understreger hun.