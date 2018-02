Ekspert: Modreaktion redder handelsbyerne

Danskerne handler mere og mere på nettet. Men der vil komme en modreaktion, for 90 procent af os vil hellere handle i en fysisk butik.

Det er Institut for Center Planlægning, ICP, der forudsiger, at i 2030 vil der kun være seks eller ti handelsbyer tilbage, altså byer, hvor man kan købe de fleste ting, så man ikke behøver at tage et andet sted hen for at handle.

Idag bruger vi danskere 20 procent af vores penge til indkøb på internethandel. Hvis det stiger til 30 procent i 2030, så vil der kun være 10 handelsbyer tilbage. Stiger handelen på nettet til 50 procent, så vil der kun være seks handelsbyer tilbage i Syd- og Sønderjylland.

Detailhandelen vil slå tilbage. Bruno Christensen, detailhandelsekspert.

Men så slemt kommer det ikke til at gå, siger detailhandelsekspert Bruno Christensen fra firmaet Detailhandel Promotions.

- Vi befinder os i en fase, hvor der er meget hype omkring og fokus på nethandel. Men detailhandelen vil slå tilbage, og handelen vil vende tilbage til de fysiske butikker, siger Bruno Christensen.

90 procent af os vil i virkeligheden helst handle i en fysisk butik, hvor vi ikke skal bekymre os om at blive snydt eller have et farligt mas med at returnere varer, vi ikke er tilfredse med.

Fremtiden for de fysiske butikker sker i parløb med netbutikkerne.

- De varer, der ikke fysisk er i butikken, skal butikken hjælpe kunden til at få ved at kontakte en butik på nettet, som den fysiske butik har et samarbejde med, siger Bruno Christensen.

Kunden får så varen sendt hjem til sig selv, og den fysiske butik får en del af fortjeneste fra netbutikken. 40 - 50 procent af de fysiske butikker har allerede selv en netdel.

- Så frem for at frygte den nye teknologi skal de danske butikker bruge de nye muligheder, siger Bruno Christensen.

