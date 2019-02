Ekspert: Niels B. har fået styr på Legos maskinrum

Tidligere Danfoss-direktør har fået verdens største legetøjsproducent Lego på ret køl igen.

Lego er verdens største på det globale marked for legetøj, og det skyldes ikke mindst direktør Niels B. Christiansen, der for halvandet år siden kom til Billund fra Danfoss på Als. Med dagens regnskab viser han og Lego, at det er muligt at klare sig godt i et legetøjsmarked, hvor de to store konkurrenter, amerikanske Hasbro og Mattel, begge har oplevet fald i det forgangne år, mens Lego er gået frem med fire procent.

Han blev jo ansat præcis til det, han har lavet. Nemlig at få styr på maskinrummet i Lego. Niels Lunde, chefredaktør, Børsen

Lego- og Danfoss-eksperten Niels Lunde, chefredaktør hos Børsen, forklarer Legos succes med Niels B. Christiansens evner fra Danfoss.

- Han blev jo ansat præcis til det, han har lavet. Nemlig at få styr på maskinrummet i Lego, siger han til TV SYD.

Legos problem for halvandet år siden var ifølge Niels Lunde endt i en klassisk situation efter mange års succes.

- Lego var blevet bureaukratisk. Altså langsommere på fødderne og havde fået ansat for mange mennesker. Til sidst går tingene lidt i stå, og det var det, der skete for Lego. I den situation er der brug for en, der kan skabe et ret effektivt maskinrum. Det var det, Niels B. Christiansen gjorde i Danfoss, hvor han kom fra, og det er det, han har lavet i Lego, siger Niels Lunde.

- Danfoss er en sådan rigtig industriel virksomhed, der laver masseproduktion af små dippedutter over hele verden i højt tempo. Det er groft sagt det samme, Lego laver: masseproduktion af små dippedutter over hele verden i højt tempo. Det er i høj grad den opgave, han har løst, siger Niels Lunde, der mener, at Lego nu står overfor to store udfordringer - nemlig at blive bedre til at udvikle nye digitale produkter og samtidig komme længere ud i Kina.

Niels Lunde Dansk journalist, erhvervskommentator og chefredaktør.

Nuværende chefredaktør for Børsen.

Han var bl.a. ansvarshavende chefredaktør for Berlingske Tidende og kommentator hos Politiken.

Uddannet cand. scient. pol fra Aarhus Universitet.

Bøger: 2015: Det ny Danfoss: Sådan forvandlede Niels B. Christiansen landets største industrivirksomhed 2012: Miraklet i Lego

Han påpeger, at Lego forsøger hårdt på netop at knække den digitale kode.

- Legos succes, som vi alle kender den, hviler på klodsen af plastic. Den har vist sig at være ret stærk i forhold til at stå distancen i konkurrencen fra det digitale legetøj. Men i mange år har Lego forsøgt at knække koden og få gjort Lego digital. Det vil sige at få løftet barnets byggeoplevelse fra klodsen over i den digitale verden. Det arbejder de stadigvæk på, og det er ikke lykkes endnu, siger Niels Lunde.

Den anden store udfordring er Kina. Mens salget på kernemarkeder såsom USA og Vesteuropa er steget med få procent, vokser omsætningen i Kina med over 10 procent, og det kinesiske marked er ifølge Niels Lunde Legos anden store udfordring i de kommende år.

- Det bliver mere og mere tydeligt, at fremtiden for Lego ligger i Kina. Den ligger ikke længere i de kendte markeder i Nordamerika og Vesteuropa. Her vil de stadig tjene penge, men de skal lykkes i Kina. Selvom Lego har stor vækst i Kina, er de stadig små, siger Niels Lunde, der har skrevet bøger om både Lego og Danfoss.