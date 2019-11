Eksperter i uhygge

Det er ikke kun efteråret, der kommer snigende med mørke og uhygge. På en nedlagt fabrik udenfor Vejle og på Fængslet i Horsens bringer efteråret også zombier, genfærd og levende døde frem.

Det er firmaet Dystopia Entertainment fra Vejle, der står bag de skræmmende kulisser, som folk valfarter til for at få noget, der mest af alt minder om et mareridt.

For mange er det blevet en tradition, at de hvert efterår besøger et af Dystopias arrangementer. De kommer for at få et skud adrenalin, lidt varme i kroppen og muligheden for at udfordre sig selv i lokaler fyldt med uhygge og forskrækkelser.

Gennem de seneste seks uger har Dystopia hver fredag og lørdag afholdt deres event "Hauntet House - Inferno" i deres egne uhyggelige lokaler i Vejle. Alle dage har der været udsolgt.

Horror-entusiaster og frivillige

Bag Vejle-firmaet Dystopia står en lille flok hårdtarbejdende horror-entusiaster, som hele året arbejder med at skrive de mange scener og scenarier, som publikum går rundt i. Det kræver en livlig fantasi, og inspirationen hentes da også primært i udlandet og i film- og teaterverdenen.

Det bliver mørkere end nogensinde før. Per Stærk, Dystopia

Omkring 500 frivillige fra 9-65 år er i stald hos Dystopia. Det er alt fra skuespillere, makeupartister og teknikere. Fælles for dem alle er, at de elsker uhygge, at de har en fest med at skræmme andre - og at de gør det uden at få løn for det.

Serien "Et Godt Spørgsmål" besøgte Dystopia på Fængslet i Horsens. De to værter Dorte Callesen og Søren Dahl fik hver deres opgave. Foto: Metronone

Haunted Castle på Koldinghus

Allerede nu er holdet bag Dystopia ved at være klar med næste event. Det bliver næste års udgave af Haunted Castle på Koldinghus til februar. Historien - Blodets forbandelse – fortæller, at Kolding bliver invaderet af vampyrer. Og det gør den.

- Det bliver mørkere end nogensinde før. Vi kommer til at bruge Koldinghus på en måde, som aldrig er set før. Det bliver meget specielt, siger Per Stærk fra Dystopia til TV SYD.

Du kan allerede nu købe billetter til Haunted Castle …. hvis du altså vel og mærket tør.