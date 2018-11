Ekstra betjente skal stoppe bandekonflikt

Justitsministeren mener, der skal lægges hårdt pres på banderne, uanset hvor i landet, de hærger. Derfor afsætter Rigspolitiet 17 betjente til at bekæmpe konflikten i Esbjerg.

Banderne skyder stadig i Esbjerg, men nu skal flere betjente være med til at stoppe urolighederne. Siden efteråret 2017 har der været en konflikt om det kriminelle marked i Esbjerg mellem to rivaliserende bander, der går under navnene ST-banden og Kvaglund-banden.

En ting er sikkert: Politiet og jeg gør alt for at komme det her problem til livs. Søren Pape Poulsen, Justitminister, Kons.

Konflikten har flere gange resulteret i sammenstød med både knivstikkeri og skudepisoder, og i sommer oprettede Syd- og Sønderjyllands Politi visitationszone i byen.

Nu mener justitminister, Søren Pape Poulsen (K), at konflikten skal have en ende.

- Bandekriminalitet skal bekæmpes – uanset hvor i landet det forekommer. For borgernes tryghed er alfa og omega, og derfor har jeg fra første færd lagt en hård kurs for at bekæmpe de kriminelle bander, oplyser justitsministeren til TV SYD.

17 ekstra politifolk får deres gang her på Esbjerg Politistation i fremtiden. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Dansk politi står sammen

Som resultat af de mange voldelige sammenstød tilfører Rigspolitiet 17 ekstrapolitifolk til Syd- og Sønderjyllands Politi gældende fra den 24. oktober og indtil videre til 21. december 2018.

I kampen mod banderne er det afgørende, at dansk politi står sammen. Søren Pape Poulsen, Justitminister, Kons.

Justitsministeriet oplyser til TV SYD, at de 17 ekstra årsværk skal give Syd- og Sønderjyllands Politi flere betjente og analysemedarbejdere til at sætte en stopper for bandernes kriminelle hærgen.

- I kampen mod banderne er det afgørende, at dansk politi står sammen på tværs af kredsene og hjælper hinanden til at lægge det hårdest mulige pres på banderne. Derfor har Syd- og Sønderjyllands Politi nu midlertidigt fået tilført 17 ekstra årsværk, der skal hjælpe politikredsen med at styrke efterforskningsindsatsen mod banderne, fortæller Søren Pape Poulsen (K).

Borgmester i Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen, Venstre, er glad for gaven fra justitsministeren.

- Jeg synes, at det er dejligt, at justitsministeren kan se, at der også er problemer her i Vestjylland. De 17 ekstra politifolk kan bidrage til, at vi får de personer bag lås og slå, der ikke kan opføre sig ordentligt, siger borgmesteren til TV SYD.

Ministeren kommer på besøg

Justitsminister Søren Pape Poulsen tager til Esbjerg den 12. november for at besøge Syd- og Sønderjyllands Politi og høre nærmere om den nuværende situation, og hvordan den lokale kreds sætter ind mod bandernes hensynsløse adfærd.

- En ting er sikkert: Politiet og jeg gør alt for at komme det her problem til livs, og hvis politiet på nogen måde mangler redskaber i kampen mod banderne, så er jeg naturligvis lydhør, siger justitsministeren.