Ekstra færge mellem Rømø og Sild

Tyske gæster skal i den kommende tid via Rømø for at nå frem til ferieøen Sild - derfor har færgeriet indkøbt en ekstra færge til at betjene ruten.

Havneby får snart færge nummer to til at sejle på ruten Rømø-Sild. Årsagen er dels, at den eksisterende færge ofte mangler kapacitet, og dels at tyskerne i de her måneder laver omfattende renoveringsarbejder på jernbanestrækningen mellem Hamborg og Sild. Det betyder, at togene kører uregelmæssigt. Og vil man være sikker på at kunne komme til og fra Sild i bil, så går turen via Danmark - nemlig med færgen fra Rømø til Sild. Den nye færge sættes ind fra november og får plads til 127 biler. Færgeruten transporterer ifølge selskabets egne tal omkring 400.000 passagerer og mere end 130.000 køretøjer årligt mellem de to øer i Vadehavet.