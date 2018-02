Ekstra senge til influenzaramte

Kolding Sygehus sætter 10 ekstra senge ind for at klare presset fra ny influenzaepidemi.

Akutafdelingen på Kolding Sygehus sætter 10 ekstra senge ind for at tage imod de mange patienter, der er så ramt af influenza, at de skal indlægges. Det skriver JyskeVestkysten i dag.

Presset kan skyldes, at en del af patienterne har en influenza-type, som ikke er dækket i den landsdækkende influenza-vaccine.

Det giver ekstra problemer for sygehuset, at patienterne kommer med mange forskellige typer influenza. Derfor skal hver enkelt ligge i isolation, indtil smittefaren er overstået, for at patienterne ikke skal blive smittede igenigen.

- Hvis en patient på en flersengsstue får influenza, så isolerer vi hele stuen, indtil patienten er rask igen, siger oversygeplejerske Hanne Andersen til TV SYD.

Influenza er særligt farlig for i forvejen udsatte grupper, små børn, gamle og/eller syge mennesker.

- Men vi har lige nu også patienter på 45 år, der ellers er raske og friske, fortæller Hanne Andersen.