Ekstremsvømmer sætter sin drøm på pause

Lars Simonsen er ved at svømme Danmark rundt. 1300 kilometer i alt, men lidt over halvvejs har han været nødt til at udsatte resten af turen til næste år. Trods det har han – og hans mor, opnået et vigtigt mål.

1300 kilometer. Så langt har Lars Simonsen planer om at svømme. Det er turen fra Højer ved Tønder, rundt om Skagen og ned til Mols. Derfra skulle turen været gået til Sjællands Odde, rundt om Sjælland for til sidst at ende i Flensborg Fjord. Men nu har eventyreren været nødt til at dele drømmen om at svømme Danmark rundt i to.

De første 740 kilometer var allerede svømmet. Den 5. juni gik han i vandet ved Højer, fulgt af sin mor i kajak med proviant og telt, og så gik det ellers derudad. Men på turen til Sjællands Odde er han nødt til at give op.

- Jeg har det okay med det. Det havde selvfølgelig været fantastisk at afslutte i år, men sådan skulle det ikke være. Men vi har givet den gas, og gjort hvad vi kunne, siger Lars Simonsen til TV SYD.

Ruten Lars Simonsen svømmer rundt om Danmark. Foto: Life Is Good

Et af de vigtigste mål er nået

Selvom målet og drømmen er at svømme Danmark rundt, har Lars Simonsen også haft et helt specielt mål og ønske for kvinden i kajakken.

Hun har en depression, og derfor var det et håb og et mål, at der kom noget godt ud af turen. Lars Simonsen, ekstremsvømmer

- Min mor elsker eventyr. Derfor var det en drøm, der gik i opfyldelse endelig at kunne tage af sted med hende. Hun har en depression, og derfor var det et håb og et mål, at der kom noget godt ud af turen, siger han.

Og det er der. For et par uger siden delte Ilse Simonsen den gode nyhed med sin søn.

- Hun fortæller mig, at hun er stoppet i sit behandlingsforløb, fordi hun simpelthen er så glad. Det var et af de helt store mål. Det har været hårdt, og der har været tidspunkter, hvor jeg tænkte, at jeg ikke kunne blive ved med at presse på. Men det lykkes, og hun er kommet ud på den gode side, fortæller svømmeren.

Turen startede for Lars Simonsen og hans mor ved Vidåslusen i Vadehavet. Til næste år skal resten af turen tages. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Vejr, vind og Vesterhav

Selvom Lars Simonsen har været nødt til at opgive for i år, slutter drømmen ikke her. De sidste 560 kilometer skal svømmes til næste år – og der skal mor og far også med. Det er allerede aftalt.

Det har blandt andet været Vesterhavet, der kostede mere end tid end forventet, en operation i maj og til sidst kulden, der fik ham til at udsætte eventyret.

- Det har været en helt fantastisk tur indtil videre. Jeg er stolt og synes, at jeg kan gå med oprejst pande, siger Lars Simonsen, der før turen ikke var vant til at svømme langt i åbent hav.

Lars Simonsen hopper i igen, når vandtemperaturen runder 12 grader – forhåbentlig til april eller maj.