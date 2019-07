Ewii-direktør: Elbiler kan mørklægge villaveje

Hvis alle pludselig investerer i elbiler, så vil elnettet bryde sammen og mørklægge gader og veje. Det siger direktøren for Trekantområdets forsyningsselskab Ewii.

Det nuværende elnet er slet ikke gearet til en massiv vækst i antallet af elbiler. Det siger administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn fra Ewii, der forsyner 140.000 husstande i Trekantområdet med strøm til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Folketingets politikere stod under valgkampen i kø for at kræve forbud mod benzin- og dieselbiler - og erstatte dem med elbiler.

Socialdemokraterne vil have mindst 500.000 elbiler i 2030, mens den daværende blå regering var ude med et mål på en million elbiler.

Direktør Lars Bonderup Bjørn, Ewii, advarer om at nettet kan bryde sammen. Foto: Ewii

Problemet er imidlertid - ifølge organisationen Dansk Energi og senest Ewii - at elnettet slet ikke har kapacitet til at levere strøm til så mange elbiler.

Og får mange mennesker pludselig en elbil, så risikerer nettet at bryde sammen og mørklægge veje og stræder.

Der er behov for en klar strategi fra politikernes side, hvis energiselskaberne skal kunne følge med, lyder det fra både Dansk Energi og Ewii.

I en rapport fra maj 2019 konkluderer Dansk Energi bl.a.: "Det eksisterende elnet kan ikke klare opgaven"

"Der er brug for investeringer i størrelsesordenen 32 til 48 milliarder kroner for at kunne løse opgaven"

"Hvis politikerne fastholder elselskabernes nuværende investeringsramme, kommer vi ikke i mål"

"Der skal opføres 250 ladestandere hver eneste dag frem mod 2030, for at vi har nok ladestandere i byerne og på villavejene" Kilde: Dansk Energi

Elnettets begrænsninger betyder allerede i dag, at vindmøller i perioder står stille og solcelleanlæg må tages ud af drift.