Det viser tal for bilsalget i februar 2023, som De Danske Bilimportører netop har offentliggjort. De nye tal er et tydeligt tegn på, at det går stærkt for danskerne med at omstille sig til elbiler.

- Det er delvist, fordi at man har valgt at afgiftsfritage dem, men derudover også fordi, at udbuddet af elbiler er blevet meget større, siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør hos De Danske Bilimportører, til TV 2.