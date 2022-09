Livet er blevet svært for ham, de kalder "elefantmanden", men han bliver ved til han dør

Selvom Ramboline mangler, er Bernhard klar over, at tiden med elefanter i cirkus er forbi. Han forklarer, at der næsten ikke er flere, og der kommer heller ikke nye elefanter til.

- Jeg har affundet mig med det. Den har det godt og er faldet til i Knuthenborg sammen med de andre elefanter.

Men det er heller ikke første gang, at Bernhard har skullet sige farvel til en elefant. For mange år siden døde en af hans elefanter af salmonella efter at have spist noget forkert.