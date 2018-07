"Elektrisk" stemning på stadion - VB samler flest tilskuere i Superligaen

VB-direktør kalder stemningen elektrisk, da der blev sat stadionrekord mod AGF. Med et gennemsnit på 11.069 tilskuere per kamp, ligger Vejle på førstepladsen blandt Superligaklubberne.

Der var ikke én plads ledig på Vejle Stadion mandag aften, da Vejle Boldklub (VB) tog imod AGF.

Kald det stadionrekord og udsolgt. 10.254 fodboldglade mennesker havde valgt at tilbringe en aften med den jyske klassisker. Stemningen er sjældent hørt og set bedre i Nørreskovens nyeste stadion med 10 år på bagen. Og det kan også ses i statistikkerne.

Jeg synes, det, vores og AGFs tilhængere præsenterede på stadion, klæder dansk fodbold helt vildt. Henrik Tønder, VB-direktør

Efter sæsonens første tre kampe ligger VB nemlig på en fornem sjetteplads i Superligaen med fem point og en positiv målscore på 5-3.

Men ingen af de andre klubber kan slå VB, når man tæller tilskuere.

Selv de to store københavnerklubber, FCK og Brøndby, er henvist til sekundære placeringer i den udregning, viser en sammentælling på superstats.dk, der er en hjemmeside med data fra alle kampe, siden den bedste danske fodboldsrække skiftede navn til Superligaen i 1991.

Top-3 tilskuertal Vejle stadion 1. VB-AGF: 10.258 (30. juli 2018)

2. VB-Fredericia: 10.192 (16. maj 2018)

3. VB-FC Midtjylland: 9.683 (9. marts 2008)

VB samler i gennemsnit 11.069 tilskuere per kamp i denne sæson. Brøndby på andenpladsen med mere end tusinde færre tilskuere i snit.

Mindeværdig stemning

VB-direktør Henrik Tønder var da også en stolt og benovet mand i dag efter at have haft et døgn til at fordøje oplevelsen mod AGF.

- Det, der udmærkede denne kamp, var lydkulissen. Det kan jeg ikke mindes, jeg har oplevet før på Vejle Stadion, siger han til TV SYD:

- Der var en fantastisk stemning - ja, nærmest elektrisk. Jeg synes, at det, vores og AGFs tilhængere præsenterede på stadion, klæder dansk fodbold helt vildt.

Konservativt tilskuer-skøn

Før sæsonstart udtalte Henrik Tønder, at han forventede et gennemsnit på Vejle Stadion på cirka 5.000 tilskuere. Sæsonens to hjemmekampe har holdt et snit på 7.211.

Det får dog ikke VB-direktøren til at ændre sit oprindelige bud.

- Tallet på 5.000 er sat ud fra et konservativt, realistisk synspunkt. Jeg håber, at jeg efter sæsonen kan sige, at det var en behagelig fejl, siger han.

I sidste sæson spillede VB i 1. division og samlede i snit 3.211 tilskuere per kamp på Vejle Stadion. Til sammenligning samlede VB 6.542 tilskuere i gennemsnit, sidst klubben spillede i Superligaen i sæsonen 2008/2009, viser tal fra bold.dk.

De tre andre Superligaklubber i Syd- og Sønderjylland placerer sig også godt i tilskuerstatistikken. AC Horsens, Sønderjyske og Esbjerg ligger på henholdsvis syvende-, ottende- og niendepladsen.