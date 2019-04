Elever fra Aabenraa så Notre Dame i flammer: - Det var vildt og surrealistisk

130 elever fra Aabenraa Ungdomsskole var i Notre Dame-katedralen dagen før branden, som de så fra Eiffeltårnet.

- Der var sådan en forstenet stemning - vi var lidt i chok.

Sådan lyder det fra afdelingsleder på Aabenraa Ungdomsskole, Gitte Marie Schultz Iversen, da TV SYD fanger hende på en telefon fra Paris.

130 elever og 10 voksne fra skolen er i øjeblikket på påsketur i den franske hovedstad. De besøgte den verdensberømte kirke Notre Dame søndag eftermiddag.

- Det er helt vildt og surrealistisk, at vi lige nåede at se Notre Dame inden branden. Der tænkte vi jo ikke på, at i morgen er den der ikke.

- Vi kunne se ilden og lugte røgen

Mandag var de netop nået op i et anden turistattraktion, Eiffeltårnet, da der udbrød brand i Notre Dame.

- Der kom mere og mere røg. Vi kunne se ilden og lugte røgen. Vi troede først, at det var i en af bygningerne bag kirken, men vi så i medierne, at det var selve katedralen, der brændte, fortæller afdelingslederen.

- Vi kunne se, at det var i bagenden af bygningen. Vi var chokerede og rystede og håbede på, at brandfolkene fik branden slukket.

Brand i Notre Dame - set fra Eiffeltårnet. Foto taget af elev fra Aabenraa Ungdomsskole. Foto: Laila Lolle Mortensen

"Åh nej"

I Eiffeltårnet var stemningen trykket - både hos elever og andre besøgende.

- Eleverne sagde "åh nej" og syntes, det var mega trist. Der var stilhed og tristhed. Vi ved, hvor vigtig Notre Dame er for franskmændene, og hele verden kender jo Notre Dame.

Hjemme i Aabenraa var forældrene bekymrede for eleverne, der alle er mellem 14 og 18 år. Det fortæller Gitte Marie Schultz Iversen.

- En masse forældre sms’ede til deres børn for at spørge, hvor de var henne. Vi var i sikkerhed.

Fastholder programmet

Tirsdag har eleverne og deres lærere sidste dag i Paris, hvor de netop har besøgt en anden stor katedral, Sacré Coeur, og spist frokost på Montmartre.

Eftermiddagen byder på shopping på Champs-Élysées og i Galeries Lafayette, inden turen går hjem til Danmark med bus tirsdag aften.

Så selvom det er fristende at tage tilbage og se brandtomten, holder skolen fast i det planlagte program.

- Vi skal også tænke på de unges sikkerhed, siger Gitte Marie Schultz Iversen.

Omfattende skader

Klokken 18.30 mandag aften udbrød der brand i Notre Dame, der er fra 1345, og ifølge de franske myndigheder opstod den formentlig i katedralens loftsrum, hvorfra den spredte sig til taget.

Der er sket omfattende ødelæggelser, og store dele af taget og kirkens spir er kollapset. Men de to markante klokketårne vurderes at være intakte. Flere kunstskatte og værker er også blevet reddet.

Brandmyndighederne har tirsdag formiddag meddelt, at branden nu er helt slukket.

Årsagen til branden er fortsat ukendt.

Brand i Notre Dame - set fra Eiffeltårnet. Foto taget af elev fra Aabenraa Ungdomsskole. Foto: Astrid Brendstrup

Folk forsamlet ved Eiffeltårnet. Foto taget af elev fra Aabenraa Ungdomsskole. Foto: Astrid Brendstrup