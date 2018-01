Elever griber kameraet og laver livreddende film

Små film om hjertestop og førstehjælp skal få flere skoleelever til at opdage, hvor vigtigt det er at hjælpe, hvis de ser nogen, der pludselig falder om.

Mathilde Horskjær Madsen og veninderne fra 8.g på Hærvejsskolen i Rødekro trodsede mandag sne og kulde, og kastede sig ivrigt ud i at lave deres egen lille film om livreddende førstehjælp.

- Det er selvfølgelig et seriøst budskab, men det er en sjov måde at gøre det på, fortæller Mathilde Horskjær Madsen, til TV SYD.

Alle eleverne på klassetrinet deltager i en konkurrence om at lave Syddanmarks bedste lommefilm. Kravet er at fortælle en historie om livreddende førstehjælp på blot 45 sekunder.

Vi har lært, at det altid er vigtigt at hjælpe, når nogen får hjertestop, at det er bedre end at gøre ingenting. Mathilde Horskjær Madsen, Hærvejsskolen, Rødekro

Mathilde Horskjær Madsen og de øvrige fra gruppen kan alle godt lide at lave små videoer og her giver det dem samtidig mere viden om førstehjælp.

- Vi har lært, at det altid er vigtigt at hjælpe, når nogen får hjertestop, at det er bedre end at gøre ingenting, siger Mathilde Horskjær Madsen, til TV SYD.

Det gælder om at tænke sig godt om, når filmen kun må vare i 45 sekunder. Foto: Mark Bundgaard, TV SYD

176 elever fra Hærvejsskolen i Rødekro, Billundskolen og Sct. Norberts Skole i Vejle deltager i året konkurrence.

Det er TrygFonden, der står bag initiativet og eleverne får alle hjælp fra Lommefilm, når de skal producere deres bidrag.

Hvert år rammes 4000 danskere af et hjertestop, og kun i fire ud af ti tilfælde griber forbipasserende ind.

Filmen som gruppen har lavet hedder Telefonfis. Du kan se den her.