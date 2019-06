Elever heppede, da Dannebrog faldt ned fra himlen

Kongehøjskolen i Aabenraa rykkede fredag undervisningen ud i byen for at lære eleverne om Dannebrog i anledningen af, at flaget fylder 800 år.

Fire faldskærmsudspringere, et kæmpe Dannebrog, der faldt fra himlen, 850 udklædte børn og et middelalderskib med kongen Valdemar Sejr. Alt dette var en del af Kongehøjskolens fejring af valdemarsdag, fordi det ifølge legenden er 800 år siden den 15. juni 1219, at Dannebrog faldt ned fra himlen under et slag i Estland.

- De synes, at det er lidt sjovt. Og nogen har også fundet ud af, at de ikke behøver at rejse om på den anden side af jorden, for historien ligger lige heromme i baghaven, siger Kirsten Nissen, der er lærer på Kongehøjskolen og en af idémagerne bag dagens fejring.

To lærere tog initiativ

Dagens fejring er sket på et initiativ fra to af lærerne på Kongehøjskolen. Eleverne startede dagen med at gå ned til Sønderstrand i Aabenraa, hvor de, viftende med dannebrogsflag, tog imod Valdemar Sejr, der kom sejlende ind til stranden i et middelalderskib sammen med sin besætning.

I samlet flok gik eleverne, kongen og hans besætning videre op til løbebanen ved siden af skolen, hvor fire faldskærmsudspringere med flag hoppede ud af et fly. Imens udspringerne og flagene nærmede sig jorden, heppede eleverne ved at råbe "Dannebrog, Dannebrog, Dannebrog". Den sidste udspringer havde et kæmpe dannebrogsflag med, som blev overrakt til Valdemar Sejr af borgmester, Thomas Andresen.

Aabenraa er en del af Dannebrogs historie

På skolen havde de gjort et stort nummer ud af fejringen, fordi Aabenraa har en særlig tilknytning til flaget. Ifølge sagnet gik Valdemar Sejr nemlig i land med flaget ved Kongehøjen i Hjelm Skov. Og flere af eleverne synes, at det er sejt at tænke på, at byen er knyttet til flagets historie.

- Det er lidt sejt, at vi har en historie ved Aabenraa. Lille Aabenraa, der er kendt for noget. Det er vel lidt sejt, fortæller Ziska Dahl Stilling på 14 år.

Hun går i 7.a og var ligesom sine klassekammerater klædt ud i middelaldertøj i dagens anledning. Også klassekammeraten Asger Moos Hansen synes, at det er fedt, byen har noget historie.

- Det er ikke noget, jeg tænker over til dagligt, men når man så ved det, så er det egentligt ret cool og fedt nok, siger Asger Moos Hansen på 14 år.

Andre sanser bruges udenfor klasseværelset

Skoleleder på Kongehøjskolen, Vibeke Domar Fischer, er glad for, at de to lærere tog initiativ til fejringen.

- Når de voksne går all in, så tænker jeg, at børnene også gør det. Og det er derfor, at vi gør det. Det med at få gjort historien til vores egen, siger Vibeke Domar Fischer.

Ifølge Kirsten Nissen kan det være en fordel at rykke undervisningen ud af klasseværelserne en gang imellem ligesom i dagens anledning.

- Vi kan mange ting i klasselokalet, men det er helt sikkert, at når vi kommer ud under åben himmel, så sker der nogle andre ting. Det er nogle andre sanser, der kommer i gang. Og barnet bliver optaget af nogle ting, der sker derude, så det er også et læringsrum, vi har her, fortæller Kirsten Nissen.