Elever og virksomheder på date

I dag skal 26 virksomheder på date med 271 elever fra Learnmark Business i Horsens. Eleverne håber at finde deres drømmeelevplads.

Coop, Matas, Jysk og Rema 1000. Det er blot nogle af de virksomheder, der i dag skal på date med elever fra Learnmark Business i Horsens. 271 elever får mulighed for at møde både lokale og landsdækkende detail- og handelskæder på jobmessen.

På daten kan virksomhederne og eleverne høre mere om hinanden, og eleverne kan få mere viden om, hvor deres drømmeelevplads er. Èn af dem, der skal skrue charmen på i dag, er Lærke Kikkenborg, studerende, Leanmark Business, Horsens.

- Jeg håber da at finde en elevplads i dag, som jeg godt kunne tænke mig at komme på. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme ud i en butik og arbejde som butiksassistent, siger hun til TV Syd.

Mange virksomheder vil på date

Det er ikke kun eleverne, der brænder for at finde det helt rigtige match. Mange virksomheder har vist stor interesse for arrangementet, siger Trine Løkkegaard, erhvervskonsulent på Learnmark Business, i en pressemeddelelse.

- Der er de seneste dage kommet flere virksomheder til, og jeg er glad for, at så mange bakker op om jobmessen – god kontakt til erhvervslivet er meget vigtigt for os, understreger Trine Løkkegaard.

Eleverne bliver klogere

De mange forskellige virksomheder, der er mødt op i dag, giver eleverne mulighed for at finde ud af, hvad de gerne vil i fremtiden. Blandt virksomhederne står også politiet, og de har måske vækket Lærkes Kikkenborgs interesse fortæller hun.

- Jeg håber at komme mere ind på, hvad det er, jeg gerne vil. Altså, er det en elevplads i politiet, eller er det kontor- eller detail i en butik, jeg gerne vil? Det håber jeg at finde ud af, siger hun.

På messen deltager også elever fra Learnmark Business Gymnasium HHX, der overvejer at søge en elevplads efter deres studentereksamen.