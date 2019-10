Tidlig julegave: Elever sender træer til klimapolitikere

Elever på tre skoler i Esbjerg pynter for tiden juletræer. Men de skal allerede stå til skue til det store internationale klimatopmøde i København i næste uge.

Ida Højland, elev på Bakkeskolen i Esbjerg, er i fuld gang med en tusch.

- Det er rigtigt sjovt, siger hun.

Hun står ude i skolegården sammen med andre elever. De tegner, maler og spraymaler på livet løs. Lærredet er et træ i glasfiber. Et såkaldt Happy Xmas Tree. På dansk: Glad juletræ.

Juletræet fra Bakkeskolen bliver en farverig sag med udgangspunkt i sundhed og trivsel. Det er Ida Højland til højre. Foto: Finn Grahndin

Hver skole har et verdensmål

Et nationalt projekt, der skal gøre opmærksom på FN's 17 verdensmål. I Esbjerg er tre skoler med. Bakkeskolen, Hjerting skole og Bryndum skole. Hver skole har sit eget verdensmål. På Bakkeskolen arbejder de ud fra FN' verdensmål nummer tre. Sundhed og trivsel.

Nikki Martzak går til den. Juletræet skal vække opsigt på Kongens Nytorv i København. Foto: Finn Grahndin

På Hjerting skole er de også i gang.

- Vi har verdensmål nummer et, siger Ida Østervemb Pedersen.

- Det er om fattigdommen i verden, siger Mira Bruun Thomsen.

Fattigdom farves med rødt

De er to ud af 75 elever fra skolens 4.-klasser, der tager del i arbejdet med at tegne og male på træet. De kommer ind i pedellernes værksted fem af gangen og fatter en rød tusch.

Lærerne Louise Clemmensen og Louise Kronbøge er med på sidelinjen.

- Vi underviser eleverne i, hvad fattigdom er - i udlandet som herhjemme. Om hvordan FN fungerer. Og naturligvis, hvad verdensmålene går ud på. De har ejerskab af deres eget træ, hvor de arbejder med fattigdom, men jeg tror eleverne også bliver nysgerrige på de andre verdensmål, siger Louise Kronbøge.

FN's verdensmål nummer et handler om fattigdom. Også den i Danmark. Foto: Finn Grahndin

Glade juletræer

De såkaldte Happy Xmas Trees skal udstilles i København i forbindelse med det store klimatopmøde C40. Her skal de markere og informere om FN's 17 verdensmål - og jordens klima.

Den 9. oktober kl. 14 er alle børn og voksne inviteret til at åbne udstillingen med alle Happy Xmas Trees-skulpturerne fra København, Odense og Esbjerg samlet. Det sker på Kongens Nytorv i København.

Lærerne Louise Clemmensen og Louise Kronbøge underviser i kunstdekoration af juletræ, FN, verdensmål og fattigdom. Med udgangspunkt i det indkøbte Happy Xmas Tree. Foto: Finn Grahndin

Derefter skal de to meter høje juletræsskulpturer udstilles i blandt andet Esbjerg. Det sker på rådhustorvet i byen.

Rigtige træer i Vestafrika

Det er fotograf Christina Simonia, der har arbejdet frivilligt på at få projektet til Esbjerg. Til gengæld har hver skole måttet betale 60.000 kr. for at deltage.

Til sidst bliver træerne solgt på aution gennem auktionshuset Bruun Rasmussen til fordel for skovplantning i bl.a. det vestafrikanske land Mali. Og de træer er altså ikke lavet af glasfiber, men af - ja træ.

Skitse over træet, som eleverne på Hjerting skole laver. Foto: Finn Grahndin

Rene Holm - trækunstner

Kendte kunstnere som for eksempel Bjørn Nørgaard, Kristian Hornsleth, Jens Galschiøt, Rene Holm (fra Esbjerg) og Thomas Hartmann har lavet et Happy Xmas Tree.

I skolegården på Bakkeskolen i Esbjerg arbejder eleverne sammen med den lokale kunstner Alf Pedersen.

- Så nu tror jeg ikke, vi skal tilføje mere. Det er ikke sikkert, at de der københavnere kan klare al den vildskab, siger han til eleverne med et grin.

Træet skal lakeres for at klare turen til hovedstaden - og eventuel dårligt vejr.

Kunstneren Alf Pedersen lægger sammen med eleverne sidste hånd på (kunst-)værket. Foto: Finn Grahndin

