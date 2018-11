Elever tager forskud på fyrværkeri

Selvom der stadig er over en måned til, nytåret skal skydes ind, så blev der i dag tyvstartet på Bramming Skole.

Nytåret er for mange en festlig aften med bobler og brag. Traditionen tro fejres årsskiftet med en nattehimmel klædt i farver og glimmer.

Fyrværkeri er dog ikke ufarligt, og ved det seneste årsskifte var der på landsplan en stigning i antallet af fyrværkeriskader, fordi beskyttelsesbrillerne ikke kom op af lommen.

Det vigtigste er, at man har briller på - og at alle har briller på. Morten List Christensen, fyrværkeridemonstratør

- Hvis du gør noget forkert med det, kan du risikere at få dine fingre sprunget af, fortæller Thea Black Jensen, der går i femte klasse på Bramming Skole.

Sammen med sine klassekammerater lærte Thea Black Jensen i dag om fyrværkeri.

Det er SSP og Hjemmeværnet, der er gået sammen om at give gode råd til alle femteklasseselever i Esbjerg Kommune.

Seks gode råd

Morten List Christensen er fyrværkeridemonstratør, og han fortæller, at der er seks regler, som er værd at huske, når man skal omgås fyrværkeri.

- Det vigtigste er, at man har briller på - og at alle har briller på, fortæller Morten List Christensen.

Han fortæller videre, at man aldrig må holde tændt fyrværkeri i hånden, og at man aldrig må bruge ulovligt eller hjemmelavet fyrværkeri.

- Lovligt fyrværkeri skal være CE-mærket og have en dansk brugsanvisning på. Så hvis man henter fyrværkeri i Tyskland, er det ulovligt, fortæller han.

De sidste råd er, at man ikke må læne sig ind over fyrværkeri, og at man altid skal holde en sikker afstand til fyrværkeriet. Vigtigst af alt fremhæver Morten List Christensen, at man aldrig skal gå tilbage til en fuser.