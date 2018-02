Piger vil ro 315.000 meter og sætte verdensrekord

Fra fredag klokken 20.00 og de næste 24 timer forsøger pigerne på Koldingegnens Idrætsefterskole at slå den nuværende verdensrekord.

Vores reporter Henrik Skovgaard fik rigeligt at se til allerede under opvarmningen, hvor et par af pigerne blev interviewet, mens det gik frem og tilbage i romaskinen.

Men det gælder også om at være helt parat. De skal nemlig nå op på mere end 315.000 meter på 24 timer.

Det er rekorden i indendørs ergometer-roning der skal slås. Den nuværende rekord er sat af et sportscollege i USA

Du kan se indslaget her og selv følge rekordforsøget live her.