Elever vinder konkurrence om digital mobning

Det var en helt normal skoledag, indtil en repræsentant fra Telenor bankede på døren til klasselokalet hos 5.a på Sdr. Vang Skole og ville overrække klassen 10.000 kroner.

Smilene bredte sig blandt eleverne, da de fik beskeden om, at de er en af fem vinderklasser af Telenors skolekonkurrence #digitalpænt.

Telenor ønsker at bekæmpe digital mobning, og derfor har landets 4., 5. og 6. klasser kunne bidrage med deres bud på, hvordan mobning på digitale platforme kommer til livs.

Vær ikke en medløber

Eleverne i 5.a bidrog til skolekonkurrencen med en video, som viser, at der er mange måde at reagere på, når venner lave et opslag på et socialt medie.

Budskabet i vindervideoen fra Kolding handler om, at man ikke skal være en medløber, når digital mobning udspiller sig, og det blev også krediteret.

- Sjov og forfriskende måde at fortælle et godt budskab på ved at stoppe midt i videoen og sige; ’hov, det er sådan her, det skal gøres’. Anvendelsen af musik og animationer understreger de forskellige stemninger igennem videoen på en rigtig god måde. Videoen afslutter med et rigtig fint og vigtigt budskab om, at medløberi også skal stoppes, lyder begrundelsen fra dommerpanelet, som bestod af repræsentanter fra Telenor og Medierådet for Børn og Unge.

Siden 2016 har Telenor hvert år haft skolekonkurrencen #digitalpænt kørende. I år deltog 382 klasser fra hele landet.