Ellen har været spejder i mere end 50 år

Alder er ingen hindring, heller ikke når man er spejder. Det er Ellen Wyke fra Erritsø et levende bevis på.

I 1918 startede de grønne spejdere i Fredericia. Nu 100 år senere er de der stadig. Den 80-årige spejderleder, Ellen Wyke, har været med i mere end halvdelen af årene.

- Det har ikke ændret sig så forfærdelig meget, synes jeg. Det praktiske spejderarbejde er noget af det samme, siger hun.

Spejderne har faktisk fremgang i medlemmer, men det er blevet sværere at finde spejderledere som Ellen.

- I dag, synes jeg, at det er meget: mig selv og mig selv, jeg skal ud at løbe, jeg skal i fitnesscenter, jeg skal dit og jeg skal dat, i stedet for at tage ud at opleve noget med sine børn, siger den erfarne spejder.

Jan Mølgaard Nielsen, der er gruppeleder for spejdergruppen, mener, at Ellen er et godt forbillede.

- Det betyder, at man kan se, at der er en fremtid, selvom man er lidt oppe i årene. Det viser, at man ikke behøver at blive pensioneret, selvom man er lidt oppe i årerne.

Ellen Wyke har da også tænkt sig at forsætte et stykke tid endnu.

- Jeg bliver ved indtil jeg sætter træskoene. Måske kommer jeg med rollator, hvem ved?, siger Ellen Wyke.