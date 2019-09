Internatet er fyldt: Ellen må sende katte til aflivning

Der bliver afleveret så mange katte til internaterne, så der ikke længere er plads til flere. Hos Sønderjyllands Dyreværnsforening ser man sig nødsaget til at afvise katte.

De har de alt for mange katte hos Sønderjyllands Dyreværnsforening i Hammelev. Lige nu er der faktisk ikke plads til flere, og det mærker de konsekvenserne af.

- Vi har alt for mange katte i år. Nogle bliver sat af i kasser uden for vores dør. Jeg bliver sur, hidsig og gal, hver gang jeg oplever det. I de perioder er jeg ikke glad for mennesker, siger Ellen Gjelstrup, der er formand for Sønderjyllands Dyreværnsforening.

Alle internater er fyldt op. Så må de jo gå den tunge gang, og tage dem til dyrlægen og få dem aflivet humant. Ellen Gjelstrup, Formand for Sønderjyllands Dyreværnsforening.

Dyreværnsforeningen huser lige nu 69 katte. Det er alt for mange for den lille forening. Det er faktisk så mange, at den sønderjyske dyreværnsforening må lukke for kattelemmen.

- Vi må sige nej til, jeg ved ikke hvor mange katte hver eneste dag, siger Ellen Gjelstrup.

Ellen Gjelstrup har fået så mange katte i sit internat, at hun ikke kan tage imod flere. Foto: Thor Hedegaard, TV SYD

Et problem på tværs af internater

Det sønderjyske internat er langt fra det eneste, der er fyldt til randen af katte. Det er et generelt problem på tværs af landet, hvor katte bliver afleveret på internaterne. Enten fordi deres ejer ikke kan eller vil have dem mere, eller fordi de bliver fundet i naturen.

- Det er galt alle steder. Alle internater er fyldt op. Så må de jo gå den tunge gang og tage dem til dyrlægen og få dem aflivet humant, fortæller Ellen Gjelstrup.

Den lokale dyreværnsforening er drevet af fonde og donationer, og de mange katte betyder, at foreningen må samle flere penge ind og lede efter frivillige til at passe kattene. Fra Sønderjyllands Dyreværnsforening i Hammelev er opfordringen klar:

- Min opfordring er, at folk skal tage ansvar, fastslår Ellen Gjelstrup.

Sidst på måneden kører dyreværnsforeningen en kampagne for problemet med de mange katte. I forbindelse med den kampagne kan man få tilskud til at kastrere eller sterilisere sin kat.