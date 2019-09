Ellen Trane Nørby regner ikke med toppost i Venstre

Hun tabte kampen om at blive næstformand, og Ellen Trane Nørby regner ikke med at blive en del af V-ledelsen.

Ellen Trane Nørby (V), der tabte kampvalget om at blive Venstres næstformand til Inger Støjberg (V), regner ikke med at blive hverken politisk ordfører eller gruppeformand i stedet for.

Det siger Trane Nørby på vej ind til Venstres første gruppemøde efter weekendens ekstraordinære landsmøde.

- Det er det nye hold, der nu sætter det nye hold, som de synes, skal være der, siger Trane Nørby med henvisning til formand Jakob Ellemann-Jensen og næstformand Støjberg.

- Sådan er det jo, og det var også forventet på forhånd. Jeg er sikker på, at Jakob kommer til at gøre det godt som formand, og det glæder jeg mig til at bakke op om, siger Trane Nørby.

Ellemann-Jensen var ikke meget meddelsom på vej ind til gruppemødet.

- Vi skal have styr på konstitueringen af vores gruppeledelse, fordi den politiske ordfører, det er mig indtil videre, har fået noget andet at lave.

- Det samme gælder for vores gruppeformand, hvor vi skal have en ny til posten, siger han med henvisning til Kristian Jensen (V).

Venstre holdt ekstraordinært landsmøde i weekenden efter en tumultarisk august, hvor intern fnidder mellem daværende formand Lars Løkke Rasmussen (V) og daværende næstformand Kristian Jensen fyldte så meget, at de begge endte med at trække sig.

- Jeg skal spille den rolle, som den nyvalgte ledelse vil have, at jeg skal spille, siger Kristian Jensen tirsdag.

Han tilføjer, at han internt med den nye ledelse vil drøfte, hvilke håb og ambitioner han har for sig selv i partiet fremover.

Ellemann-Jensen blev i lørdags i Herning valgt som ny formand for Venstre. Det skete uden modkandidat.

I kampen om posten som næstformand fik Støjberg 577 stemmer mod Trane Nørbys 206 stemmer.

Indtil videre er det kun den tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V), der har meldt ud, at han gerne vil være gruppeformand.