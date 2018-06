Elna slipper for gulvvask: Jeg ville ønske, at alle SOSU’er får det som os

I Ribe klarer særlige hold rengøringen. SOSU’erne kan dermed fokusere helt på plejen. Nu skal den ordning udbredes til hele kommunen.

Elna Brock er SOSU-assistent i Esbjerg Kommune med Ribe som sit område.

Her gælder en særlig ordning. For i Ribe behøver SOSU’erne ikke at gøre rent som alle andre steder. Og det passer hende godt.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg ikke har taget uddannelsen som SOSU-assistent for at gøre rent, siger Elna Brock til TV SYD.

Og det behøver hun heller ikke. For den del tager et rengøringshold sig af. En af dem er rengøringsassistent Betina Jensen. Hun er også godt tilfreds med ordningen.

- Jeg har ikke taget SOSU-uddannelsen og kan koncentrere mig helt om at gøre rent i borgernes hjem, siger hun og tilføjer, at hun tror, ældre i andre kommuner ofte bliver snydt for en god del af rengøringen.

- Er der sygdom blandt SOSU-assistenterne eller tager en borger lidt mere tid med plejen, så er det jo altid rengøringen, man tager tiden fra. Man lader jo ikke fru Olsen ligge i sin seng, fordi fru Hansen skal have gjort rent, siger hun.

Tre ud af fire kommuner kæmper med at skaffe nok SOSU-assistenter

Esbjerg kommune vil nu udbrede Ribe-ordningen til hele kommunen. Det sker for at fastholde og tiltrække SOSU-assistenter, som der er mangel på.

Faktisk kan tre ud af fire kommuner ikke skaffe nok. Og det bliver meget værre. Kommunernes Landsforening regner med, ar der vil mangle 40.000 SOSU'er i 2026.

Jobbet har et dårligt ry, og en stadig større del af befolkningen bliver ældre - og det har sat kommunerne under pres.

- Om et par år står vi og mangler begge grupper – både SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere. Så derfor er det nødvendigt at lave nogle initiativer på det her område, siger direktør i Social & Sundhed i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen.

Vil gøre faget mere attraktivt

Ved at skille rengøringen fra plejen, håber han, at uddannelsen som SOSU-assistent og de kommunale SOSU-jobs bliver mere attraktive.

- Jeg ville ønske for alle SOSU’er, at de får det, som vi har det i Ribe. Også for at gøre vores fag mere attraktivt, for vi har mangel på SOSU-assistenter her i Ribe. Ja, overalt for den sags skyld, siger Elna Brock.

Pensionist Gyrit Barlo synes, at opdelingen mellem SOSU-assistenter og rengøringsassistenter fungerer godt. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Tidligere viste tilfredshedsundersøgelserne blandt de ældre i Ribe, at det ikke gik godt.

Nu hvor SOSU’erne kan tage sig af pleje og overlade støvsugning og gulvvask til rengøringsholdene, er de ældre blevet langt mere tilfredse.

Gyrit Barlo er pensionist og får på forskellige tidspunkter besøg af rengøringsassistent eller SOSU-assistent. Sidstnævnte tager sig af hendes pleje inklusive en god snak, når hun har det skidt eller har ondt.

- Jeg synes, det fungerer rigtig godt. For når min rengøringshjælp kommer, kan hun koncentrere sig om rengøringen, og når en som Elna Brock kommer, kan hun koncentrere sig om min pleje og min psykiske tilstand, siger hun.