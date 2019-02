Embedslæge beroliger elever: Det er helt normalt

Designskolen blev evakueret onsdag formiddag. Embedslægen har ikke været indblandet i sagen, men beroliger alle implicerede.

- Det er helt normalt og kan ramme alle skoler og institutioner.

Sådan siger overlæge og enhedschef Thomas Lund Sørensen oven på den panik, der bredte sig på Designskolen Kolding onsdag formiddag.

Han er enhedschef ved Tilsyn og Rådgivning Syd, tidligere kaldet embedslægen. Selvom tilsynet ikke har været blandet ind i episoden på Kolding-skolen, går han alligevel ud og beroliger omkring situationen.

Det er helt normalt og rammer næsten alle skoler og institutioner en gang om året. Thomas Lund Sørensen, overlæge og enhedschef, Region Syddanmark

- Det er formodentligt roskildesyge, som er en sæsonbetonet sygdom, der er super smitsom, siger han til TV SYD.

Designskolen blev ved 11-tiden evakueret, fordi ca. 100 elever var smittet med en virus, der forårsagede blandt andet diarre og opkast. Det fik skolen til at sende alle hjem indtil mandag, så der kunne blive gjort ekstra rent i alle lokaler. Ifølge Thomas Lund Sørensen en god løsning.

- Vi har ikke været involveret i sagen. Skolen blev henvist til kommunen, der har rådgivet skolen godt, fortæller han.

Selvom roskildesyge er meget smitsom, er situationen på Designskolen Kolding formodentligt overstået, når elever og ansatte møder i skole på mandag.

Bare de sygdomsramte sørger for at blive hjemme og få nok væske, går det over.

Designskolen fandt ud af, at rigtig mange elever var ramt af sygdom, da blot ni ud af 75 mødte op til en design-workshop onsdag morgen. Samtidig modtog skolen en del sygemeldinger fra de ansatte. Så ret hurtigt tegnede der sig et billede af, at mange var syge.