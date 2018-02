Emil og Simon vil hjælpe andre unge med at flytte hjemmefra

Det kan virke som en jungle at flytte hjemmefra, når man er helt ung. For hvordan holder man styr på alt fra penge til det praktiske? Det har to unge nu fundet en løsning på.

Emil Nissen og Simon Madsen - begge 19 år - vil gøre det lettere for unge at flytte hjemmefra for første gang.

De har derfor startet hjemmesiden MoveAway.dk.

Vi håber helt klart, at det til sidst vil være det foretrukne sted for unge, at de ved, at når de skal flytte ud, så kommer de ind på vores hjemmeside. Emil Nissen, initiativtager, MoveAway.dk, Billum

Lige nu er Emil Nissens lille lejlighed både lager, kontor og rammen om deres fælles drøm:

For to år siden flyttede han selv hjemmefra, og nu vil han sammen med sin kammerat, Simon Madsen, hjælpe andre unge med at stå egne ben.

Emil Nissen og Simon Madsen håber, de en dag kan leve af deres virksomhed. Foto: Sara Skovhave Rasmussen, TV SYD

- Vi synes jo, det er sjovt at skulle hjælpe nogle med at flytte ud, for det er det, der er det største i ens ungdomsliv. At skulle flytte ud i store byer. Det er et stort skridt, og det er mega vigtigt at få styr på alt, så man ikke får en dårlig start, siger Emil.

Køb udstyr - og få gode råd

Nu skal deres hjemmeside movieaway hjælpe unge med at få en god start. På hjemmesiden er der to muligheder: Man kan enten købe pakker med køkkenudstyr, eller man kan finde guides, der hjælper med alt fra økonomi til madlavning.

Vores målgruppe er jo primært drenge, og det med at skulle til IKEA, det er ikke altid det fedeste. Det der med at lave de nemme løsninger er smartere. Emil Nissen, initiativtager, MoveAway.dk, Billum

Emil Nissen og Simon Madsen arbejder hårdt for at udvikle deres virksomhed.

- Vi sidder i hvert fald sammen en 4-5 timer hver dag, og nogle dage er det hele dagen. Og i weekenden er det hele dagen, fortæller drengene.

Drømmen er, at virksomheden en dag bliver så stor, så den kan flytte hjemmefra den lille lejlighed.

- Målet er at få eget lager til produkterne, så vi har det hele samlet og at vi kan leve af det, siger Emil.