Emil overvejede jura men forelskede sig i glasfiber

Industrivirksomhederne i Syd- og Sønderjylland mangler kvalificeret arbejdskraft. Nu prøver de at åbne sig for omverdenen.

Emil Lundø fra Børkop er en af de unge mennesker, de danske industrivirksomheder står i kø for at hyre - nu og i fremtiden. I dag har industrivirksomhederne svært ved at skaffe de medarbejdere, der er nødvendige.

Emil havde slet ikke forestillet sig at arbejde i industrien, men han blev alligevel bidt af det.

Jeg havde godt nok ingeniøren lidt i baghovedet. Jura var også oppe at vende på et tidspunkt. Emil Lundø, studerende, Børkop

Egentligt ville han have læst videre på universitetet, men efter gymnasiet tog han et sabbatår, hvor han tog job på et lager for at tjene lidt penge i en måneds tid.

Nu læser han til maskiningeniør. Det var ellers ikke nogen drengedrøm.

- Jeg havde godt nok ingeniøren lidt i baghovedet. Jura var også oppe at vende på et tidspunkt. Så jeg holdt mulighederne åbne uden fast at vide, at det virkelig var det, jeg gerne ville, siger Emil Lundø, der til at begynde med bare skulle ud at tjene nogle penge, så han kunne komme ud at rejse. Han begyndte på virksomheden Fiberline i Middelfart i sommeren efter studentereksamen og havde egentligt kun planer om at være der en måned.

- Det endte så med, at jeg var her i to år, fortæller Emil, som er en af de fremtidige medarbejdere, industrien sukker efter.

Trekantområdet Vejle

Kolding

Fredericia

Middelfart

Vejen

Billund

Haderslev

Mangel på arbejdskraft

Industrien i Danmark har nemlig et kæmpestort behov for at tiltrække de unge. Dansk Industri forudser, at der i år 2025 vil mangle 44.000 faglærte i Danmark. Allerede nu er manglen på kvalificeret arbejdskraft udtalt, og det forsøger blandt andet Trekantområdet at råde bod på med Industriens Uge, der begynder i dag mandag.

Målet er dels at vise, at industrien er mere spændende, end de unge måske går og tror. Dels at fremtidssikre virksomhederne.

- Vi har stærk fokus på at tiltrække de unge og de ledige som arbejdskraft, så virksomhederne kan klare sig i fremtiden, fortæller Ditte Skipper, projektleder hos Trekantområdet Danmark.

Åbner virksomhed for unge

I Vojens kan direktør Majbritt Petersen, Certex, skrive under på, at det er svært at tiltrække nye medarbejdere. Et samarbejde med Lagoniskolen i byen er ifølge hende et forsøg på at vende udviklingen og åbne sig for omverdenen.

- Unge mennesker ved ikke ret meget om erhvervslivet og slet ikke noget om industrien. De tror stadig, at man bliver sort i hovedet. Vi vil gerne have unge mennesker ind og vise dem, at det faktisk er ret cool at arbejde med løftegrej og kraner. Jeg oplever, at de synes, det er mega spændende, når de først ser, hvad vi laver, fortæller direktøren til TV SYD.

Adopteret 5. klasser

Certex var med i Industriens Uge sidste år, hvor de havde en folkeskoleklasse på besøg. Siden er virksomheden gået et skridt videre og har “adopteret” hele fire 5. klasser fra Lagoniskolen i Vojens.

- De besøger os to gange om året i deres A-uger, hvor vi løser forskellige opgaver. Jeg håber derigennem, at de får noget interesse for, hvad vi laver, fortæller hun.

- Det er en måde at nå ud til de unge og få dem til at få interesse for de håndværksmæssige fag og for industrien generelt, tilføjer Majbritt Petersen, der mener, at vi som samfund fejlagtigt har sagt til de unge, at de alle skal være akademikere.

- Vi vil hellere have ingeniør, der er håndværksmæssigt uddannet og som har læst videre, end én, der kommer direkte fra skolen, pointerer hun.