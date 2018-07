Sommerlejr giver Emilie nyt håb efter hendes søsters død

Når unge bliver ramt af kræft, bliver den syges søskende ofte overset. Selv om de også har det meget svært. Det vil sommerlejren Cool Camp i Ribe rette op på.

- Min tvillingesøster døde af æggestokkræft. Vi gjorde alting sammen. Så jeg føler, at jeg skal starte mit liv forfra og ligesom lære at leve alene, siger Emilie Muusmann Rindom.

Når sygdommen kræft rammer ned i en søskendeflok, så gør det ondt på hele familien. Også på søster eller bror. Men en sommerlejr i Skovly ved Ribe fokuserer netop på den kræftsyges søskende. Derfor er 15-årige Emilie Muusmann Rindom fra Padborg med.

Man kan snakke om alt det, der er svært, med nogen, der forstår en. Emilie Muusmann Rindom, deltager på Cool Camp

Cool Camp har 20 unge deltagere i alderen 10-17 år. Lejren giver trygge rammer. Mest fordi de unge her er sammen med ligesindede.

- Man kan snakke om det, der er svært, med nogen, der forstår en. Så det ikke bare er sådan, at folk siger: ”jeg forstår dig godt”, uden at de sådan rigtigt forstår det, siger Emilie Muusmann Rindom.

Selvtillid, selvværd og selvstændighed

Lejren giver plads til at vise alle de følelser, det kan være svært for andre at forstå og derfor svære at vise. At græde, grine, surmule. Og her er 40 frivillige lidt ældre unge, der er klar til at tage de svære samtaler, som er så gode at tage.

- De kommer hjem efter en uge på lejren med en fyldt rygsæk, hvori der er en masse selvværd, selvtillid og selvstændighed, siger den ene af de to grundlæggere af campen, læge Rasmus Thøger Christensen fra Aarhus.

Her føler jeg, at jeg har lært at tackle tingene på en bedre måde. Emilie Muusmann Rindom, deltager på Cool Camp

Overses og glemmes

De unge bliver blandt andet kastet ud i klatring, roning, musikterapi og mindfulness. Og hygger sig og danser. Lejren er både en pause fra den alvorlige dagligdag, ligesom det er en lejr, hvor de skal lære.

I et sygdomsforløb bliver opmærksomheden naturligt rettet især mod den kræftsyge. Men det kan betyde, at den syges bror eller søster nemt overses og glemmes.

Har selv haft kræft

- Jeg har selv haft kræft, da jeg var teenager, og jeg ved, hvor presset livet i en familie med et kræftsygt barn kan være. Når der er et sygt barn i familien, risikerer det at tage alt fokus, så søskende bliver overset, og i de tilfælde, hvor det syge barn ikke klarer sig igennem sygdomsforløbet, har det endnu mere vidtrækkende konsekvenser for det videre liv, hvis ikke vi griber de unge i tide, fortæller Rasmus Thøger Christensen.

Emilie Muusmann Rindom er glad for at være med. Hun synes, at hun allerede har lært meget om sig selv.

- Jeg føler, at jeg nogle gange derhjemme ikke tackler tingene, som jeg burde gøre. Her føler jeg, at jeg har lært at tackle tingene på en bedre måde, siger hun.

Hør, hvad grundlægger og læge Rasmus Thøger Christensen tror, de unge får ud af at være med på sommerlejren.

Fakta om kræft hos børn

• 200 børn under 18 år får hvert år kræft i Danmark



• 500-600 børn er årligt i behandling



• 30 pct. af børnene får tilbagefald eller forværring af deres sygdom



• Fire ud af fem børn bliver helbredt, men halvdelen overlever med varige senfølger fra den intensive behandling



• Kræft hos børn er den hyppigste dødsårsag hos børn over 1 år, kun overgået af ulykker



• Leukæmi (blodkræft) er den hyppigste kræftform hos børn (ca. 1/3 af diagnoserne). Herefter er lymfeknudekræft og hjernetumorer de næsthyppigste



Kilde: Børnecancerfonden