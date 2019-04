Emma er Landets bedste unge forsker: Får køerne til at give mere mælk med musik

Emma Weiss Nielsen har vundet titlen for sin idé "Muhsik", der skal få køerne til at give mere mælk ved hjælp af musik.

Hvis malkekøer hører god musik, kan de producere 200 liter mælk mere om året. Det har Emma Weiss Nielsen fra Erritsø via sin forskning i emnet - i en kostald - fundet ud af. Og den idé og opdagelse har nu gjort hende til Årets Unge Forsker 2019.

Tirsdag eftermiddag blev Emma Weiss Nielsen kåret som samlet vinder af den nationale konkurrence, der blev holdt i Bella Center Copenhagen. Med prisen følger 25.000 kroner.

Emma undrede sig over, at der ikke var forsket ret meget i, hvilken musik der giver bedre produktivitet i kostalden. Derfor undersøgte hun, hvad musik kan gøre for produktiviteten.

Muhsik testet i kostal i Varde

Hun testede sine resultater i en kostald i Varde, hvor 433 køer har fået fornøjelsen af rolig musik, mens de er blevet malket.

Faktisk kan al musik bruges. Men melodierne skal behandles af Emmas algoritme, som gør musikken mere spiselig for de firbenede mælkeproducenter.

- Faktisk er Kim Larsens Jutlandia noget af det bedste, når det er blevet ændret af algoritmen, siger Emma Weiss Nielsen.

Det optimale tempo er 63,4858 slag i minuttet, siger den unge forsker. Derudover skal akkompagnementet bestå i fjerdedele, der lægges i kvinter og kvarter fra selve melodien.

Resultaterne viser, at hver ko producerer 200 kilo mælk mere om året. Det svarer til 2,3 procent mere mælk end normalt.

- Man opnår så meget mere produktivitet, at vi kan klare os med 15.000 færre køer på landsplan.

Spiller selv violin

9. klasses-eleven spiller selv violin - men har ikke mødt køer, før hun begyndte at teste sine resultater.

Emma går til dagligt på Erritsø Fællesskole. I Unge Forskere stillede hun op i kategorien Life Science og vandt førstepræmien i den kategori og blev altså også samlet vinder.

Ved konkurrencen sagde dommerne om hendes ide: Gennem en overbevisende og exceptionel stærk naturvidenskabelig fremgangsmåde finder Emma en metode til at optimere produktionen hos malkekvæg. Dermed adresserer hun en løsning, der taler ind i problematikken omkring fødevareproduktion og klimabelastning. Det er et projekt, der fortjener opmærksomhed og har et stort potentiale for yderligere forskning.

Unge Forskere er en konkurrence, der skal få flere unge til at vælge en science-uddannelse og karriere.

Se mere her: https://ungeforskere.dk/muhsik-produktivitetsoptimerende-middel