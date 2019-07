Emma slår Ida i Sydjylland

Danmarks statistik offentliggjorde torsdag top-50-listen over de mest populære navne i 2018. William og Emma er de mest populære navne i Syd- og Sønderjylland.

83 nyfødte syd- og sønderjyske pigebørn fik i 2018 navnet ”Emma”, og navnet slog dermed ”Ida” og ”Sofia" – på en delt andenplads – med et mulehår.

Det viser den netop offentliggjorte statistik over mest populære drenge- og pigenavne. Den viser også, at på landsplan er det lige omvendt – Ida er en smule mere populært end Emma – og Sofia ligger helt nede på femtepladsen.

Men faktisk er både Ida og Emma mere populære i Syd- og Sønderjylland end på landsplan. For begge pigenavne gælder det, at 20 ud af 1.000 pigebørn i Syd- og Sønderjylland får de to navne, mens det kun gælder for 15 ud af 1.000 piger på landsplan.

De mest populære pigenavne i Sydjylland er:

Emma Ida Sofia Ella Josefine

Ud over Emma og Ida ligger navnene Ella og Sofia også i top fem på listen over pigenavne. Top fem adskiller sig i Syd- og Sønderjylland fra landetendensen ved at Alma – som er det tredje mest populære pigenavn i hele landet er erstattet af Josephine i den syd- og sønderjyske top-fem.

Malthe skubber Oscar ud af top-fem

Når det gælder drengenavne, så ligger William på en klar førsteplads – både på landsplan og i Syd- og Sønderjylland.

De mest populære drengenavne i Sydjylland er:

William Malthe Lucas Victor Noah

På andenpladsen over drengenavne i Syd- og Sønderjylland ligger Malthe, som på landsplan ligger helt udenfor top-fem.

Til gengæld er Oscar – som ligger nummer tre på landsplan ikke med i top-fem i Syd- og Sønderjylland.

Ellers er det de samme navne, der går igen blandt de fem mest populære navne både på landsplan og her i regionen. Både Noah, Lucas og Victor ligger – sammen med William – i top fem både her i regionen og i hele landet.

Sådan har de mest populære drengenavne i 2018 udviklet sig siden 1985.Kilde: Danmarks Statistik

Sådan har de mest populære pigenavne i 2018 udviklet sig siden 1985.Kilde: Danmarks Statistik