En anholdt: Politiet undersøger om brand i lagerbygning er påsat

Politiet har anholdt en person, de mistænker for at have tilknytning til branden i en lagerbygning ved virksomheden Centrum Palæ i Vejle.

En kraftig sort røg steg søndag til vejrs i det sydlige Vejle. Røgen stammede fra virksomheden Centrum Palæ, hvor der var gået ild i en lagerbygning. Politiet skal nu undersøge, hvordan branden er startet. Læs også Brændte bildæk og plastic udviklede kraftig røg -Vi er ved at finde ud af, om branden er påsat. Vi har anholdt en person, som vi har en mistanke om kan have noget med branden at gøre, siger vagtchef Arno Rindahl Petersen, Sydøstjyllands Politi, til TV SYD. Vagchefen fortæller, at politiet lige nu venter på, at brandtomten er kølet ned, så de kan komme i gang med de tekniske undersøgelser, der skal klarlægge, hvordan branden er startet. Branden i lagerbygningen opstod, da der var gået ild i nogle afstandsholdere lavet af plastik. Branden har skadet lagerbygningens tagkonstruktion.